Razbuktava se sukob sirijske vlasti i terorista. ISIS: 'Ubili smo vojnika, kreće nova faza...'

Islamska država preuzela je odgovornost za ubojstvo vojnika na sjeveru Sirije i službenika Ministarstva unutarnjih poslova u istočnom dijelu zemlje, označivši ih kao novu fazu operacije protiv državne vlasti.

Militantna skupina priopćila je putem svoje novinske agencije Dabiq da je u gradu Mayadinu u istočnoj pokrajini Deir al-Zor pištoljem napala pripadnika ''izdajničkog sirijskog režima'' te još dvojicu vojnika mitraljezima u gradu Raqqa na sjeveru zemlje.

Ministarstvo obrane ranije je objavilo da su nepoznati počinitelji ubili jednog vojnika i civila. Vojni izvor otkrio je Reutersu da je ubijeni vojnik pripadao 42.diviziji.

Napadi su izvršeni usred eskalacije sukoba između Islamske države i nove sirijske vlasti predvođene predsjednikom Ahmedom al-Sharraaom, bivšim vođom al-Qaide s kojom se razišao 2016.godine, prije nego li je postao lider koalicije islamističkih frakcija koja je krajem 2024.godine svrgnula bivšeg predsjednika Bashara al-Assada.

Glasnogovornik Islamske države Abu Hudhayfa al-Ansari u snimljenoj je izjavi u subotu navečer kazao da je ''iransku okupaciju Sirije zamijenila tursko-američka okupacija''.

Islamska država također je poručila da je započela ''novu fazu operacije'' u Siriji, a aktualnog predsjednika nazvala je ''čuvarom globalne koalicije'', naglasivši pritom da njegova sudbina neće biti ništa drugačija od one Assadove.

Sirijski predsjednik Sharaa, tijekom posjete SAD-u u studenome prošle godine kada se sastao sa američkim predsjednikom Trumpom, potpisao je pristupanje Sirije globalnoj koaliciji protiv Islamske države.

Islamska država izvela je šest napada na ciljeve sirijske vlade od pada Assada. Izvješće UN-ovog Ureda za borbu protiv terorizma objavljeno prošli tjedan navodi da su Sharaa i dva ministra iz njegova kabineta bili meta pet neuspjelih pokušaja atentata.