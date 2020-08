Razglednica iz Brazila punih 19 godina putovala je do Zagreba

Nismo mi krivi. Odgovorni smo za pošiljku od njezina ulaska u Hrvatsku i odradili smo taj dio profesionalno, kažu iz Hrvatske pošte

<p>Pošalješ razglednicu iz Rija 2001. godine, a stiže primaocu 2020., smije se Zagrepčanin, čiji mu se prijatelj “pohvalio” kako je nakon 19 godina dobio razglednicu iz Brazila.</p><p>- Pitao me zašto mu nisam rekao da ponovno putujem u Južnu Ameriku. Nažalost, nisam putovao ja. Putovala je razglednica, i to puno puta oko svijeta, čini se - rekao je pošiljatelj.</p><p>Hrvatska pošta dostavlja pošiljke na području Hrvatske i nema informacija o tome gdje se razglednica nalazila i zašto je do nas putovala toliko godina.</p><p>- Nakon što je prispjela u Hrvatsku, dostavili smo je za nekoliko dana, sukladno zakonskim rokovima - objašnjavaju iz Hrvatske pošte.</p><p>Prema brojevima na pečatima, može se pretpostaviti kako je razglednica doista godinama bila u Brazilu. Ipak je to velika država.</p><p>Ima problema s poštanskim pošiljkama i u maloj Hrvatskoj. Jedna iz Šćitarjeva nije stigla do Njemačke, nego je ostala u obližnjoj Velikoj Gorici.</p><p>- Pitala sam u Pošti mogu li u paketu poslati likere. Prema njihovim uputama, zamotala sam boce u foliju s mjehurićima. Paket dugo nije stigao na odredište, a ja sam još dulje pokušavala saznati gdje je ‘zapeo’. Konačno sam vidjela zapisnik o povratu pošiljke i saznala kako je vraćena iz sigurnosnih razloga. Od osam boca, jedna je bila razbijena, a druga je nestala - ispričala je čitateljica iz Šćitarjeva.</p><p>U Hrvatskoj pošti objašnjavaju kako tekućine trebaju imati adekvatno i čvrsto unutarnje pakiranje koje smanjuje mogućnost oštećenja.</p><p>- Tekućine trebaju biti zatvorene u nepropusnim spremnicima smještenima u bloku stiropora unutar kutije. Na našim internetskim stranicama dostupne su upute za pakiranje paketa - kažu u Hrvatskoj pošti.</p><p>Dodaju kako korisnik može podnijeti prigovor pisanim putem u poštanskom uredu, poštom ili putem online obrasca. Utvrdi li se odgovornost Hrvatske pošte, korisnik ima pravo na naknadu štete koje je propisano Zakonom o poštanskim uslugama i općim uvjetima davatelja usluge.</p><p>Prigovoriti se može u slučaju više naplaćene poštarine, gubitka pošiljke, prekoračenja roka za prijenos ili uručenje pošiljke, neobavljene ili necjelovite usluge te kad je pošiljka oštećena ili je njezin sadržaj umanjen.</p><h2>HAKOM: Nema zagarantiranih rokova za isporuku</h2><p>Nisu predviđeni garantirani rokovi prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u međunarodnom poštanskom prometu. Razglednice, dopisnice i čestitke nemaju broj za praćenje pa nije moguće utvrditi kretanja od prijamnog ureda do odredišta, kažu u nadležnoj regulatornoj agenciji HAKOM.</p><p><br/> </p>