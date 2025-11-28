Obavijesti

Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Zagreb: Sabor raspravlja Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vlada masovno mijenja šefove državnih poduzeća, pozivajući se na novi zakon donesen u sklopu pristupanja OECD-u, a, kako saznajemo, uskoro će sve tvrtke ići na nove natječaje

Val razrješenja šefova uprava državnih poduzeća, u koji je uklopljeno i skidanje s dužnosti glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, nakon čega je uslijedilo i njegovo uhićenje, Vlada objašnjava provedbom novog Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske. Taj je zakon donesen ovoga ljeta u sklopu obveza vezanih uz pristupanje OECD-u, a primjenjuje se od 1. listopada. Pitanje koje se sad nameće glasi: što točno u tom propisu tjera Vladu da mijenja vodstva nekih državnih društava? Zašto je smijenio jedne šefove Uprava, a druge nije? Naime, za sada nije došlo, a pitanje je i hoće li i kada doći do smjene Josipa Budimira iz HC-a, Stjepana Adanića iz Janafa, Borisa Huzjana iz HAC-a i mnogih drugih. No, kako saznajemo, sve će državne tvrtke prije ili kasnije ići na nove natječaje.

