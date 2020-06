Portal Priroda Hrvatske pi\u0161e da je vatreni crv uglavnom duga\u010dak od 5 do 10 centimetara te da ispod \u0161krga izbijaju bijele hitinske \u010dekinje koje su obi\u010dno spu\u0161tene prema dolje. Ako crv osjeti da je u opasnosti, on \u010dekinje ra\u0161iri i podu\u017ee ih prema gore u obrambeni polo\u017eaj. Spomenute \u010dekinje su vrlo tanke i \u010dvrste poput iglica te na sebi imaju otrov. Budu\u0107i da vrhovi lako pucaju, otrov jako brzo prodire u tkivo grabe\u017eljivca ili pak neopreznog ronioca, a u ovom slu\u010daju \u010dak i kupa\u010da.

Invazija vatrenih crva na moru: 'Žena ga je dotakla i završila na Hitnoj, baš su se razmnožili'

<p>Jedan čovjek ovog je vikenda odmarao na jednom srednjodalmatinskom otoku. Dva dana zaredom išao se kupati na istu plažu u jednoj uvali te je oba puta naišao na vatrene crve, piše<a href="https://www.dalmacijadanas.hr/u-uvali-se-razmnozili-vatreni-crvi-jedna-je-zena-nogom-dotakla-ovog-crva-te-je-zavrsila-na-hitnoj/" target="_blank"> Dalmacija Danas</a>.</p><p>- Mještani su me upozorili da ako se idem kupati da pripazim na vatrene crve. Samo su jučer u uvali gdje se kupam pronašli deset komada. Kako su mi rekli, jedna je žena nogom tek dotakla ovog crva, te je završila na hitnoj. Navodno su ovi crvi otrovniji od ribe pauka. Nisu baš mali i dobro se vide, no ove godine se u ovoj uvali doista razmnožili, u što sam se i sam uvjerio - kazao je čitatelj za <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/u-uvali-se-razmnozili-vatreni-crvi-jedna-je-zena-nogom-dotakla-ovog-crva-te-je-zavrsila-na-hitnoj/" target="_blank">Dalmacija Danas</a>.</p><p>Portal Priroda Hrvatske piše da je vatreni crv uglavnom dugačak od 5 do 10 centimetara te da ispod škrga izbijaju bijele hitinske čekinje koje su obično spuštene prema dolje. Ako crv osjeti da je u opasnosti, on čekinje raširi i poduže ih prema gore u obrambeni položaj. Spomenute čekinje su vrlo tanke i čvrste poput iglica te na sebi imaju otrov. Budući da vrhovi lako pucaju, otrov jako brzo prodire u tkivo grabežljivca ili pak neopreznog ronioca, a u ovom slučaju čak i kupača.</p><p>Jaka iritacija javlja se zbog otrova i manifestira se kao crvenilo i dugotrajan svrbež, a odatle i ime ove vrste. Kod osjetljivih osoba može zbog uboda nastati i kratkotrajna paraliza dijela tijela. U slučaju da vas ubode ovaj crv valjalo bi što prije ukloniti eventualno zaostale čekinje ljepljivom vrpcom, rukavicom ili krpom pa ubodeno mjesto isprati hladnom morskom vodom. Nakon toga na ubodeno mjesto treba staviti obloge namočene u alkohol i namazati ga antihistaminskom mašću. Ako su simptomi kod žrtve uboda teži tada treba potražiti liječničku pomoć.</p>