Razočarenje u Zadru, doček bez Modrića: 'Da je propustio let za Madrid, izgubio bi još dva dana'

Svečani doček zadarskih nogometaša koji su na svjetskom prvenstvu u Kataru osvojili broncu, planiran za danas u poslijepodnevnim satima, proći će bez najveće zvijezde Luke Modrića. Osvajač brončane lopte, nagrade za trećeg najboljeg nogometaša ovog prvenstva, otputovao je već u Madrid. Na dočeku će biti reprezentativci Dominik Livaković i Martin Erlić.

- Nažalost, Modrić se ispričao, imao je let i obveze koje nije mogao propustiti. U slučaju da je propustio let, izgubio bi dva dana. No sigurni smo da će poruke i lijepe želje s Foruma doći i do njega - poručio je pročelnik Ureda gradonačelnika Ante Ćurković na pripremnom sastanku u Velikoj vijećnici Gradske uprave, piše 057info.

Dolazak zadarskih nogometaša na Forum očekuje se oko 18 sati. Na pozornici ispred crkve sv. Marije prema sljedećem rasporedu nastupit će Duje Stanišić i njegov bend Breskvica, Ivica Sikirić Ićo, Mladen Grdović i grupa Forum za kraj velikog slavlja. Program dočeka u Zadru vodit će Frano Ridjan.

