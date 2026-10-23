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MAGNITUDE 7 PO RICHTERU

Razoran potres pogodio Tibet! Najmanje 16 mrtvih, spasioci ljude traže ispod ruševina

Piše 24sata,
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Razoran potres pogodio Tibet! Najmanje 16 mrtvih, spasioci ljude traže ispod ruševina
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Foto: Nagqu Police Department
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Snažan potres magnitude 7 pogodio je Tibet, uzrokujući smrt najmanje 16 osoba i uništavanje stotina domova, dok spasilačke ekipe hitno traže preživjele pod ruševinama.

Snažan potres magnitude 7 pogodio je u četvrtak navečer sjeverni dio kineske regije Tibet. Prema prvim izvješćima, poginulo je najmanje 16 osoba, a uništene su stotine domova. Spasilačke ekipe već su na terenu i pokušavaju doći do preživjelih pod ruševinama.

Potraga za preživjelima u ruševinama

Američki geološki zavod zabilježio je potres u 22:33 po lokalnom vremenu. Epicentar se nalazio na dubini od 18 kilometara, otprilike 191 kilometar istočno od grada Nagqu. Riječ je o rijetko naseljenom, planinskom području na sjeveru Tibeta.

Kineski državni mediji izvijestili su kako su u potresu ozlijeđene 54 osobe. Srušeno je najmanje 339 stambenih objekata te 20 nastambi za stoku. Nacionalna televizija objavila je snimke na kojima se vidi kako radnici u panici bježe iz restorana, dok s polica u trgovinama padaju predmeti.

Aftermath of earthquake at a location given as Nagqu
Foto: Nagqu Police Department

Lokalne vlasti odmah su pokrenule veliku operaciju spašavanja na pogođenom području. Više od 1600 ljudi raspoređeno je kako bi pomogli u izvlačenju preživjelih. Regionalni vatrogasni i spasilački korpus mobilizirao je oko 350 pripadnika, dok je na teren poslano i više od 300 policajaca.

U područje Nagqu brzo pristiže i materijalna pomoć za one koji su ostali bez krova nad glavom. Dostavljeno je 1000 montažnih stambenih jedinica i oko 3000 šatora te sklopivih kreveta. U paketima pomoći nalaze se i zimska odjeća te svjetiljke, što je ključno za preživljavanje u hladnim planinskim uvjetima.

Earthquake in Tibet
Foto: Social Media

Odroni kamenja i prekid komunikacija

Nakon glavnog udara, zabilježeno je najmanje sedam naknadnih potresa u regiji. Njihova magnituda kretala se između 4,3 i 5,2, a svi su zabilježeni na plitkoj dubini od oko deset kilometara. To je izazvalo dodatni strah među stanovništvom koje je noć provelo na otvorenom.

Snažno podrhtavanje oštetilo je prometnu i telekomunikacijsku infrastrukturu u sjevernom Tibetu. Službena novinska agencija objavila je da su komunikacijske veze u nekim pogođenim područjima potpuno prekinute. Željezničke vlasti poduzele su hitne mjere i zaustavile sve vlakove koji prolaze kroz to područje.

Aftermath of earthquake at a location given as Nagqu
Foto: Nagqu Police Department

Potres je pokrenuo velika klizišta i odrone kamenja. Lokalne vlasti morale su zatvoriti dio nacionalne autoceste 317 zbog ogromne količine materijala na cesti. Prolaz je trenutno dopušten isključivo vozilima hitnih i spasilačkih službi, dok radnici pokušavaju raščistiti ruševine.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na ulaganje maksimalnih napora u operacijama spašavanja i medicinskoj pomoći pogođenima. Meteorolozi su najavili povremeni snijeg u regiji tijekom sljedeća tri dana. Loše vremenske prilike mogle bi značajno usporiti potragu za preživjelima ispod ruševina.

*uz korištenje AI-ja
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