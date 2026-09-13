RAZORNE POSLJEDICE Požar u Milni progutao resort Gava

Veliki požar koji već danima gori na zapadnom dijelu otoka, potpomognut snažnim vjetrom, u subotu navečer ponovno se razbuktao i približio Milni, a posebno kritično bilo je u uvali Osibova gdje je vatra stigla do turističkog resorta Gava.
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Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu. |
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Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu.
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Snimke objavljene tijekom noći pokazuju vatru neposredno uz turističko naselje, dok se vatrogasci probijaju kroz dim i plamen. Situacija je u jednom trenutku bila toliko ozbiljna da je aktiviran i sustav SRUUK, a stanovnicima Milne stigla je poruka vezana uz moguću evakuaciju.
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Vatrogasci su naknadno objavili da evakuacije cijelog mjesta Milna nema. Neposredna opasnost prijetila je ponajprije resortu Gava, koji je uspješno obranjen. Vatrogasna vozila i posade ostali su raspoređeni uz ugrožene objekte, dok se gašenje nastavilo na prilazima mjestu
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