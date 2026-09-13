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BUKTINJA NA BRAČU

RAZORNE POSLJEDICE Požar u Milni progutao resort Gava

Veliki požar koji već danima gori na zapadnom dijelu otoka, potpomognut snažnim vjetrom, u subotu navečer ponovno se razbuktao i približio Milni, a posebno kritično bilo je u uvali Osibova gdje je vatra stigla do turističkog resorta Gava.
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Brač: Posljedice požara u resortu Gava
Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Plamen se približio kompleksu toliko da su ljudi koji su se nalazili u njemu morali biti evakuirani. Vatrogasne snage uspjele su, međutim, obraniti resort i spriječiti da požar zahvati njegove objekte. Spašeni su svi ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u kompleksu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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