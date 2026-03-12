Obavijesti

Komentari 0
Razvija se El Niño: Stiže velika globalna promjena vremena!

Piše Ivan Jukić,
El Niño dolazi s toplim oceanskim valovima, prijeteći ekstremnim vremenskim uvjetima diljem svijeta, uključujući poplave i suše...

Globalni vremenski sustav ulazi u novu fazu jer višegodišnja La Niña postupno slabi, dok se u tropskom dijelu Tihog oceana sve jasnije razvija fenomen El Niño. Najnovije analize pokazuju značajno zagrijavanje oceana ispod površine, što bi u idućim mjesecima moglo dovesti do snažnog klimatskog događaja s globalnim posljedicama. Naime, snažni udari zapadnih vjetrova i veliki oceanski Kelvinov val koji se kreće prema istočnom Pacifiku potiču brzo zagrijavanje oceana, piše Severe Weather Europe. Takve promjene mogu utjecati na globalnu cirkulaciju zraka i mlaznu struju te posredno promijeniti vremenske obrasce u Sjevernoj Americi, Europi i drugim dijelovima svijeta.

Fenomen poznat kao ENSO (El Niño – južna oscilacija) predstavlja cikličnu izmjenu toplih i hladnih faza u ekvatorijalnom Pacifiku. Hladna faza naziva se La Niña, dok toplu fazu predstavlja El Niño. Te promjene nastaju zbog interakcije oceana i atmosfere te snažno utječu na globalno vrijeme.

Do prijelaza između faza dolazi zbog promjena u tropskim pasatima. Kada ti vjetrovi oslabe ili promijene smjer, toplija voda počinje se nakupljati na površini oceana, što označava početak El Niña. Upravo se takav proces posljednjih tjedana bilježi u Pacifiku, gdje se hladne anomalije brzo smanjuju, a temperatura mora raste.

Najnovija mjerenja pokazuju da su u nekim dijelovima istočnog Pacifika temperature već i do dva stupnja iznad prosjeka. Istodobno, na dubinama između 100 i 250 metara formirao se veliki bazen tople vode koji se kreće prema površini, dodatno potičući zagrijavanje.

Dugoročne prognoze sugeriraju da bi se El Niño mogao razviti do ljeta, s mogućim vrhuncem tijekom zime 2026./2027. godine. Prema procjenama pojedinih klimatskih modela, postoji mogućnost da događaj bude iznimno snažan, takozvani Super El Niño, koji nastaje kada temperatura površine mora u ključnom području Pacifika poraste najmanje dva stupnja iznad prosjeka.

Takvi događaji mogu imati snažan utjecaj na globalne vremenske prilike, uključujući češće ekstremne pojave poput velikih poplava, suša ili promjena u putanjama oluja.

Iako će se El Niño vjerojatno formirati tijekom ljeta, njegov glavni utjecaj obično se osjeti tijekom zime. Analize prijašnjih godina pokazuju da može promijeniti raspored tlakova zraka i kretanje mlaznih struja, što utječe na temperature i količinu oborina u različitim dijelovima svijeta.

U Europi je njegov utjecaj obično slabiji i ovisi o drugim atmosferskim čimbenicima, no promjene u globalnoj cirkulaciji zraka ipak mogu donijeti odstupanja u temperaturama i oborinama tijekom zimskih mjeseci.

