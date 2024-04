Reakcije na odluku Ustavnog suda o Zoranu Milanoviću: 'Tko čuva Ustav od Šeparovića?'

Ustavni sud ne može biti iznad volje građana, napisala je Jadranka Kosor na Twitteru nakon objave šefa Ustavnog suda Miroslava Šeparovića.

- Udar. Dolovići zadovoljni. Zastrašujuće izjave da su u stanju poništiti i odluke Hrvatskog sabora! Pa to je potpuno protuustavno. Ne mogu suci koje bira Sabor poništavati odluke Sabora o izboru premijera! Ustav je iznad naroda, veli Dolovićev šef! Pa još samo da zabrani narod! - dodala je Kosor u nizu poruka.

- Šeparović upravo najavio ukidanje odluke 76 zastupnika o tome tko je mandatar za sastavljanje Vlade jer on to može kao čuvar Ustava. A tko čuva Ustav od Šeparovića? To je HDZ u 3. mandatu - napisala je na Twitteru Anka Mrak Taritaš.

Oglasio se i SDP-ov Željko Jovanović.

Tko ovo ne razumije ? Zar misle da im one crne mantije daju moć iznad naroda?! Ustavni sud najavio državni udar i poništenje volje naroda! Ljudi moji, pa je li to moguće ?! Posted by Željko Jovanović on Friday, April 19, 2024

- USUD = HDZ! Ne dopuštaju običnom građaninu da bude mandatar. Po kojem to čl. Ustava? Ne znaju odgovor jer tog članka nema. Hitno anti-HDZ vladu, svi se ujediniti kontra ovih kriminalaca, provesti hitne reforme koje će osigurati poštene izbore nakon toga. Ili HDZ ili Hrvatska! - napisala je Marijana Puljak.

Oglasila se i Dalija Orešković.

- Može li Ustavni sud ići kontra Ustava i izborne volje građana? Može, ali samo ako mu dopustimo. Ovaj čin je dokaz da je i Ustavni sud jedna u nizu otetih institucija, instrumentaliziranih za dnevnopolitičke potrebe HDZ-a. Ovo je taj rub provalije na koji čitavo vrijeme upozoravam - napisala je.