Madridski Real izbacio je s tribine i iz članstva navijača koji je dizao ruku u nacistički pozdrav. Dinamo, Hajduk i HNS plaćaju kazne, ali se ne odriču i ne kritiziraju svoje navijače koji skandiraju "Za dom spremni".
Real se obračunao sa svojim nacistom. Zašto se naši klubovi ne mogu obračunati s ustašama
Madrid ima "grobnicu od zlata u kojoj leži vođa svih Hrvata", ali i nogometni klub koji ima nultu toleranciju na nacizam.
Na sinoćnjoj utakmici Lige prvaka osiguranje Reala udaljilo je s tribine navijača koji je pozdravljao nacističkim pozdravom i klub je pokrenuo promptni postupak njegova isključenja iz članstva. "Real Madrid osuđuje ovu vrstu geste i izražavanja koja potiče nasilje i mržnju u sportu i društvu", objavljeno je u priopćenju.
Zašto tako ne postupaju hrvatski nogometni klubovi?
ZDS na stadionima
Torcida je na utakmici protiv Slaven Belupa na Poljudu vikala "Za dom spremni" i "Ubij Srbina", a razvijen je i transparent s natpisom "Mi smo bandu preko Drine u tri pičke materine". Bio je to tek novi u bogatoj povijesti ovakvih ispada Hajdukovih navijača.
Bad Blue Boysi razvili su nedavno transparent na maksimirskom sjeveru s natpisom "Za dom spremni", kao prkosni odgovor gradskoj zabrani isticanja ustaških obilježja u javnim prostorima, a u isto vrijeme skupina Bad Blue Boysa marširala je zagrebačkim ulicama uz nacistički pozdrav i urlanje "Za dom spremni".
Neki navijači riječke Armade osuđeni su nedavno zbog napada na antifašističku povorku u tom gradu, kojom prilikom su vikali "Za dom spremni" i podizali desnu ruku, čime su prema zaključku suda veličali ustaški pokret i totalitarni režim NDH. Također, u svibnju 2024. godine zbog isticanja transparenta "ZDS, HOS – Domovini na ponos" s grbom HOS-a na riječkom mostu Visoki prekršajni sud kaznio je trojicu pripadnika Armade s po 100 eura kazne.
Uhvaćeni navijači, dakle, plaćaju sami kazne, za masovne navijačke ispade kazne plaćaju klubovi.
ZDS i reprezentacija
Kao što i hrvatska nogometna reprezentacija plaća novčane, ali i kazne igranjem pred praznim tribinama, zbog rasističkih i fašističkih ispada hrvatskih navijača. Pa tako i zbog skandiranja "Za dom spremni" i "Ubij Srbina" na utakmici protiv Crne Gore u Podgorici.
Koliko je navijača spomenutih klubova i reprezentacije izbačeno iz članstva ili im je zabranjen ulazak na stadion?
I u koliko slučajeva su klubovi javno osudili takvo ponašanje svojih navijača i poslali poruku javnosti, navijačima i simpatizerima da je takvo ponašanje neprimjereno i neprihvatljivo?
Ako jesu, nitko ih nije čuo ni vidio.
Zašto madridski Real promptno reagira na svog nacističkog izgrednika, a hrvatski klubovi ne mogu reagirati na ustaške i nacističke ispade svojih navijača?
Masovna pojava
Možda zato što je na Santiago Bernabeu stadionu bila riječ o jednom navijaču, a na Poljudu i Maksimiru je riječ o stotinama i tisućama navijača?
Možda zato što hrvatski klubovi, za razliku od međunarodnih asocijacija, pa i domaćih saveza koje izriču novčane kazne, ne smatraju "Za dom spremni" nedozvoljenim pozdravom?
Ili su klubovi naprosto postali taocima svojih navijačkih skupina?
Njihova brojnost, moć i utjecaj jačao je proteklih godina. Navijači su ušli u upravljačke strukture klubova. Navijačke skupine promoviraju se kao najvatrenija podrška klubovima bez koje bi stadioni bili prazni, a igrači neuspješni i neutješni.
Šire strah
Navijačke skupine prerasle u paravojne formacije koje šire strah na stadionu, ali i na ulicama, na prosvjedima, na kulturnim manifestacijama, na gostovanjima, pa i kod policije koja je osiguravala pratnju Bad Blue Boysima koji su nedavno terorizirali Zagreb, dok je policija odustala od zabrane prosvjeda Torcide na splitskoj Rivi.
I politika je zastrašena takvim ponašanjem.
Andrej Plenković i Gordan Jandroković podržavali su transparent "ZDS" na Maksimiru, kao provokaciju Tomislavu Tomaševiću. Tadašnji gradonačelnik Splita Ivica Puljak proglasio je Torcidin sukob s policijom na autocesti otporom koruptivnom režimu. Čak i Možemo! u Zagrebu podilazi Boysima i imenuje ulice po njihovim trenerskim herojima.
A klubovi poslušno, krotko i šutke plaćaju kazne.
Izvan kontrole
Navijački problem s ustaštvom, nacizmom, nacionalizmom, nasiljem i ekstremizmom nabujao je izvan kontrole. Svako kažnjavanje podsjeća na gašenje požara kanticom za cvijeće.
Navijač Reala doživljava se kao iznimka s kojom se brzo i lako obračunati. Navijačke skupine hrvatskih klubova, pa i navijači reprezentacije, postali su pravilo s kojim se klubovi ni ne pokušavaju obračunati.
Čak ni razini javne osude takvog ponašanja.
Čak ni kroz distanciranje klubova od navijača koji urlaju ustaški pozdrav, dižu ruku u nacistički pozdrav, šire mržnju i prijete nasiljem.
Možda i zato što u Hrvatskom saboru i u vladajućoj koaliciji i dalje sjedi osoba koja pjeva o "madridskoj grobnici od zlata u kojoj leži vođa svih Hrvata".
