Rebalansom vukovarskog proračuna pokušava se spasiti projekt Adicu, vrijedan 4 mil. €

Vukovarske vlasti rebalansom proračuna, po svemu sudeći, uspjet će realizirati projekt Adicu - izgraditi adrenalinski park u šumi Adici i šetnicu uz rijeku Vuku bez obzira na to što se izvođač radova tvrtka Presoflex povukla s gradilišta, najavio je u srijedu gradonačelnik Ivan Penava.

Projekt Adica vrijedan je gotovo četiri milijuna eura (30 milijuna kuna), ugovor za taj projekt potpisan je s Presoflex Gradnjom 1. veljače 2022., a Vukovarcima je trebao donijeti šetnicu od drveta uz rijeku Vuku u dužini od gotovo jednog kilometra te sportsko-zabavni adrenalinski park koji se sastoji od visinskih i nizinskih statičnih poligona, stijene za penjanje visine 20 metara i zip-linea dužine 470 metara koji će prelaziti rijeku Vuku.

Trebao je to biti biti posljednji kapitalni projekt u sklopu intervencijskog plana Grada Vukovara, vrijednog gotovo 24 milijuna eura, od čega je 19,9 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i četiri milijuna eura iz Europskoga socijalnog fonda.

Osim projekta Adice, dio tog intervencijskog plana koji još nije realiziran jest i izgradnja nove zgrade Ekonomske škole, vrijedne 12,6 milijuna eura, čiju je gradnju dobila također tvrtka Presoflex, koja se zbog poslovnih teškoća povukla i s tog gradilišta, odradivši tek 20 posto predviđenih građevinskih radova.

Penava: Sada spašavamo što se spasiti da

"Jasno vam je koliku štetu trpi Grad Vukovar. Nakon što nam je miniran projekt Ekonomske škole i u vjetar otišli novci Europske unije vezani uz taj projekt, sada spašavamo što se spasiti da. Zato smo morali već evo sada, početkom veljače, ići u rebalans proračuna i raspisivati novu javnu nabavu i prolaziti cjelokupnu proceduru znajući da nam rokovi za završetak radova istječu krajem ove godine", rekao je gradonačelnik Penava odgovarajući na novinarska pitanja u stanci sjednice vukovarskoga Gradskog vijeća.

Po njegovim riječima, s obzirom na stanje u javnoj nabavi i kaos koji tu često vlada, gradske vlasti poprilično su napete u vezi s realizacijom onog što se mora obaviti do kraja godine u vezi s projektom Adicom.

"Konačni rok za povlačenje sredstava EU-a po projektima iz intervencijskog plana je 31. prosinca 2023. Ako do kraja godine ne realizirate projekt, nećete morati vraćati povučena sredstva, ali morate završiti projekt do 2026. godine iz nekih drugih sredstava, a ukoliko i do tada ne završite projekt, onda morate vraćati EU sredstva", objasnio je Penava situaciju u kojoj se našao Grad.

Grad Vukovar odustao od Ekonomske škole - projekt prevelik

Razlog zašto su gradske vlasti odustale od ponovnog raspisivanja javne nabave za Ekonomsku školu jest procjena da je taj projekt prevelik i da ga ne bilo moguće realizirati u propisanim rokovima, a projekt Adica može se realizirati do kraja ove godine.

Gradonačelnik Penava također je rekao kako Grad Vukovar zbog problema s Presoflexom iz Europske unije neće uspjeti povući sav novac iz intervencijskog plana.

"Osim što smo povukli garanciju banke za izvođenje radova na Ekonomskoj školi, ići ćemo i s tužbom za štetu koja nam je učinjena. Za taj projekt (Ekonomska škola) smo u intervencijskom planu iz EU fondova imali na raspolaganju 50-ak milijuna kuna. To je šteta koja je za nas izgubljena. Nadamo se pravorijeku sudskih instanci u našu korist", rekao je Penava.

Najčitaniji članci