Rebro opet bez klime: 'Sinu su jedva uspjeli staviti braunilu koliko su mu se znojile ruke'

Od jučer sam sa sinom na respiratoru odjelu Rebra i ne radi klima. Jedan dječak ovdje leži od utorka i kaže da ne radi. Ovo je 4 kat, vrućine su ogromne. Moramo si raditi propuh. Sestra nam se ispričava i kaže da uprava bolnice moli za strpljenje. Nama se nitko nije ni obratio oko toga. Ovo su nikakvi uvjeti. Tu smo samo jednu noć, a već nam je dosta, ispričala nam je majka koja je sa svojim dvogodišnjim sinom hospitalizirana u četvrtak.

Prvo su boravili na Hitnoj i tamo im je, dodaje, bilo ugodno. Klima je radila i nije dodaje, mogla ni zamisliti da će po ovim vrućinama biti smješteni na kat bez klime.

- Jučer smo od jutra na hitnoj. Tamo je bilo ugodno. No onda su nam rekli da moramo ostati jer je sinu nivo kisika u krvi bio nizak. te da treba primati kisik. Kad su nam našli smještaj, poslali su nas gore na 4. kat na respiratorni odjel da bi vidjeli da tamo nema klime, praktički nema kisika. Noć nam je bila baš loša, radili smo propuh, no bilo je toliko vruće da su jedva stavili braunilu mom sinu koliko su mu se znojile ruke. Jedva su ga upiknuli. Donijeli su nam neka dva ventilatora, no ona su samo vrtjela vrući zrak - ispričala nam je zabrinuta majka.

'Rebro je danima bez klime'

Od drugih je pacijenata na odjelu saznala da su već danima bez klime.

- Kad sam čula da to traje danima pitala sam se je l' moguće da im treba toliko dana za popraviti klimu. Tu leže bolesna djeca koja su još k tome na respiratornom odjelu, ovo je nehumano - navodi nam majka dvogodišnjeg dječaka koji ondje leži od četvrtka.

Razgovarali smo i s medicinskim sestrama koje su nam potvrdile navode pacijentice i rekle da imaju istih problema svake godine kad im usred ljeta prestanu raditi klime pa se kupaju u znoju.

- Ne rade klime. Gore je pakao. Imamo ventilator koji kad god mogu nosimo sa sobom, ali tako je svake godine. Nama koji radimo na vrhu zgrade je najgore. Klimu imaju intenzivne i RTG. U produžetku RTG-a si kao u slijepom crijevu, bez zraka, na 800 stupnjeva - ispričale su nam medicinske sestre koje rade u nehumanim uvjetima, zajedno s pacijentima prolaze muku.

Zvali smo Rebro i poslali im upit, međutim još nam se nitko nije povratno, a odgovor bolnice objavit ćemo kad ga dobijemo.

Podsjetimo, prije točno godinu dana također nisu radile klime u cijeloj glavnoj zgradi KBC Zagreb te operacijskom blok.

Tada je došlo je do velikog kvara zbog čega su hospitalizirani pacijenti, ali i kompletno bolničko osoblje trpjeli nesnosne vrućine.