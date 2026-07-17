Rebro u završnici treće faze obnove: Stiže PET/CT, garaža s helidromom do kraja 2027.

Obnova KBC-a Zagreb ide prema planu i treća faza obnove trebala bi biti završena do kraja godine, dok je završetak nove zgrade planiran za 2027. godinu. Za tjedan dana u punoj funkciji bit će i novi robotski kirurški sustav namijenjen operacijama karcinoma prostate. Naša vizija razvoja ne uključuje samo novu opremu i terapije, nego i ulaganje u sve zaposlenike od liječnika i medicinskih sestara do svih drugih djelatnika koji čine KBC Zagreb - rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Fran Borovečki.

Navodi da je garaža u visokoj fazi dovršenosti te da bi trebala biti završena do kraja 2027. godine. Uz garažu će biti izgrađen i helidrom.

Treća faza obnove, koja, se očekuje do kraja godine, obuhvaća kaže, najosjetljiviji dio bolnice, središnji objekt i jedinice intenzivnog liječenja.

- Uspješno smo preselili jedinice intenzivne skrbi zbog obnove. Nadamo se da ćemo ih do kraja ove ili početkom iduće godine vratiti u potpuno nove, najsuvremenije prostore. Novi prostori imat će oko 300 stacionarnih kreveta manje jer novi standardi zahtijevaju veće sobe, deblje zidove i vlastiti sanitarni čvor za svaku sobu. Istodobno će se povećavati kapaciteti dnevne bolnice kako bi se što veći broj pacijenata liječio bez višednevne hospitalizacije. Velik dio predstavljanja bio je posvećen budućem razvoju onkološkog liječenja - rekao je ravnatelj Borovečki u KBC-u Zagreb gdje su predstavljeni ključni infrastrukturni i razvojni projekti koji će obilježiti budućnost najveće hrvatske bolnice.

Ministrica zdravstva doc. dr. sc. Irena Hrstić i ravnatelj KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Fran Borovečki poručili su kako se, unatoč opsežnim građevinskim radovima, zdravstvena skrb pruža bez zastoja te najavili niz novih ulaganja u opremu, terapije i bolničku infrastrukturu.

Zagreb: Predstavljanje razvojne vizije Kliničkog bolničkog centra Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrstić je istaknula kako je KBC Zagreb u ključnom trenutku razvoja, te je ponovila da se kraja godine očekuje završetak treće faze obnove.

- Medicina se razvija paralelno s građevinskim radovima. Ne čekamo završetak obnove kako bismo uvodili nove terapijske postupke. Posebnu pažnju posvećujemo onkološkim pacijentima i djeci - rekla je Hrstić.

Najavila je i otvaranje novih terapijskih prostora te instalaciju novog PET/CT uređaja u Klinici za nuklearnu medicinu. Javni natječaj za uređaj već je proveden, a njegova instalacija očekuje se do kraja godine, ovisno o dinamici treće faze obnove.

Podsjetila je da je Vlada dosad u KBC Zagreb uložila 639 milijuna eura te poručila kako ulaganja neće stati.

- Zadovoljna sam kako se istodobno odvijaju građevinski radovi i razvojni projekti struke. To pokazuje da ne stajemo s obnovom i investicijama - kazala je.

'Imali smo više pacijenata nego prije obnove'

Naglasila je da je tijekom obnove uspjelo biti očuvano pružanje zdravstvene zaštite te da su obnovljeni i pušteni u rad objekti na Petrovoj i Jordanovcu.

Ravnatelj je zahvalio zaposlenicima i pacijentima na strpljenju tijekom radova.

- Svjesni smo da nije jednostavno snalaziti se tijekom obnove. Redovito prilagođavamo signalizaciju i putokaze kako bi pacijentima bilo što lakše - rekao je. Istaknuo je da bolnica danas obavlja više posla nego prije obnove. Dok je 2019. godine zabilježeno oko 1,5 milijuna pruženih zdravstvenih usluga, prošle godine bilo ih je čak 1,75 milijuna.

- To je rezultat velikog truda naših djelatnika i predstojnika klinika koji su uspjeli reorganizirati rad bez smanjenja kvalitete zdravstvene skrbi - rekao je.

Dodao je da su tijekom ove godine instalirali medicinsku opremu vrijednu dodatnih 20 milijuna eura. Borovečki je naglasio da su pacijenti osjetili obnovu, ali ne na način da im je pružena lošija zdravstvena zaštita.

Borovečki je rekao kako KBC Zagreb želi dodatno razvijati staničnu terapiju, radioterapiju te u budućnosti i protonsku terapiju.

- Protonska terapija i stanična terapija predstavljaju budućnost i prema tome težimo. Dugoročno bi bilo isplativije da se takvo liječenje provodi u Hrvatskoj - rekao je Borovečki.

Kao jedan od važnih projekata spomenuo je i želju za nabavu ciklotrona, uređaja potrebnog za proizvodnju radiofarmaka.

Ministrica je istaknula da medicina vrlo brzo napreduje te da danas treba promišljati potrebe zdravstvenog sustava za sljedećih deset godina.

- Ciklotroni postoje u različitim veličinama. Potrebno je donijeti odluku gdje i kakve uređaje treba postaviti kako bi svi građani imali jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu - kazala je Hrstić.

Podsjetila je i da je KBC Split dobio suglasnost za nabavu PET/CT uređaja, dok je postupak za KBC Zagreb započeo još prošle godine te je sada uspješno priveden kraju.

Govoreći o listama čekanja, Borovečki je rekao da ih bolnica kontinuirano prati te da najveći problem i dalje predstavljaju magnetske rezonance mozga. Naglasio je kako to nije posljedica obnove, nego velikih potreba za tom dijagnostikom.

Nedostatak sestara

Jedna od tema konferencije bila je i nedostatak medicinskih sestara.

Ministrica je, komentirajući pak stanje u KBC-u Split, rekla da je u posljednjih pet do šest godina broj zaposlenih u hrvatskom zdravstvu povećan za između pet i šest tisuća djelatnika. Dodala je kako je u Splitu prisutan visok broj bolovanja te da će se kroz bolju organizaciju rada morati osigurati dovoljan broj zaposlenih tijekom turističke sezone.

Borovečki je rekao da KBC Zagreb kontinuirano radi na zapošljavanju novih djelatnika.

- Imamo vlastite stipendiste, pozivamo medicinske sestre nakon završetka srednje škole da dođu raditi u Zagreb, a uvodimo i nova radna mjesta za magistre sestrinstva kako bismo privukli kadar - kazao je.

Govorio je i o pomoćnom osoblju.

- Za čistačice smo odobrili maksimalni dopušteni koeficijent plaće. One rade iznimno predan posao. Dodatno smo zaposlili spremačice na radilištima koja su posebno opterećena - navodi.

Istaknuo je kako će KBC Zagreb nakon završetka svih projekata narasti sa sadašnjih 162.000 na gotovo 200.000 četvornih metara. Ministrica je pritom naglasila da bolničko čišćenje zahtijeva posebna znanja.

- Bolnički prostori razlikuju se od niskorizičnih do visokorizičnih zona. Ključni su edukacija i poznavanje specifičnih postupaka čišćenja, a ne samo razina formalnog obrazovanja - istaknula je.