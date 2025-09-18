Rebru poništili 300.000 eura jeftiniju kupnju jer su zaboravili prevesti tri riječi: 'Nevjerojatno'

KBC Zagreb je oštećen gotovo 290.000 eura jer je petero njegovih djelatnika namještalo natječaje za nabavu filtara protiv legionele, a sad bi trebao platiti dodatnih 3240 eura čovjeku kojeg je Uskok uhitio i koji im je prodavao te precijenjene filtre. I ne samo to, poništena je i odluka kojom nisu izabrali njegovu tvrtku nego čak 300.000 eura jeftiniju ponudu za iste te filtre.