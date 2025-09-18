Obavijesti

NASTAVAK AFERE FILTRI PLUS+

Rebru poništili 300.000 eura jeftiniju kupnju jer su zaboravili prevesti tri riječi: 'Nevjerojatno'

Piše Jasmina Sarić Čedić, Ivan Pandžić,
storyeditor/2025-09-18/PXL_150320_28432852.jpg | Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Državna komisija prihvatila žalbu čovjeka kojeg je Uskok uhitio zbog korupcije i namještanja natječaja u KBC-u Rebro. Direktor odabrane tvrtke nam je poslao dokumente koji pokazuju da je Komisija pogriješila

KBC Zagreb je oštećen gotovo 290.000 eura jer je petero njegovih djelatnika namještalo natječaje za nabavu filtara protiv legionele, a sad bi trebao platiti dodatnih 3240 eura čovjeku kojeg je Uskok uhitio i koji im je prodavao te precijenjene filtre. I ne samo to, poništena je i odluka kojom nisu izabrali njegovu tvrtku nego čak 300.000 eura jeftiniju ponudu za iste te filtre.

