Redateljica tvrdi: 'Ne vjerujem Matanićevom kajanju, mislim da on uopće nije na liječenju'

Gošća HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bila je redateljica i profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu Snježana Banović.

Između ostalog, govorila je i o slučaju Dalibora Matanića.

- Matanić je jedan paradigma kojoj ja ne vjerujem. Ne vjerujem njegovom kajanju i njegovom liječenju. Mislim da on uopće nije na liječenju, a on je takav tip. Ne vjerujem ljudima oko njega koji su složili tu cijelu PR-ovsku priču. Novinarka Večernjeg lista Milena Zajović koja je razotkrila priču kazala je da su je pritiskali sa svih strana da ne objavi priču, iz tih PR-ovskih krugova. Otprilike poznajem te krugove i opisujem ih kao jednu trulu "glembajevštinu" naše kulture i društva. To su neki uzori koji stalno šalju neke poruke i oni kvare našu djecu - rekla je Banović.

Rekla je i kako ona Matanića nikada nije upoznala.

- Ja Matanića nikada nisam upoznala i mislim da je nemoguće da nitko nije znao za njegovo ponašanje. Nemoguće je to, svi su znali. Treba vidjeti tko se od njega sad ograđuje i na koji način. Nema žestoke ljutnje na našeg Dadu. Točno je podijeljeno. To kako se njega počelo štititi. Ja ne vjerujem da će se njega izbrisati, te da će „dečko naš” odmoriti i vratiti, kao što se Ozren Prohić vraća na Akademiji već 25 godina - rekla je Snježana Banović.