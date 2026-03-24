Regionalna sila na rubu rata s Iranom! Stalno trpe napade

Američki saveznici u Perzijskom zaljevu sve su bliže priključenju ratu protiv Irana, zauzimajući oštriji stav nakon dugotrajnih napada koji su pogodili njihove ekonomije i mogli bi Teheranu omogućiti dugotrajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, izvijestio je The Wall Street Journal.

Nedavni potezi zaljevskih država pomažu Sjedinjenim Američkim Državama u provođenju zračnih napada i usmjereni su na iransku ekonomiju, iako još nisu rasporedile kopnene snage — granicu koju su zaljevski čelnici željeli izbjeći prijeći, ali je sada ozbiljno razmatraju.

Prema izvješću, Saudijska Arabija je nedavno pristala dopustiti američkim snagama korištenje zračne baze King Fahd, na zapadnoj strani Arapskog poluotoka, za napade na Iran. Prije rata Rijad je tvrdio da neće dopustiti korištenje svojih objekata ili zračnog prostora za napade na Iran, nastojeći ostati izvan sukoba.

Taj se stav promijenio nakon što je Iran lansirao rakete i dronove na ključna saudijska energetska postrojenja i glavni grad Rijad. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman sada nastoji obnoviti odvraćanje i približava se odluci o pridruživanju napadima.

„Samo je pitanje vremena kada će kraljevina ući u rat”, rekao je izvor za novine.

Saudijski ministar vanjskih poslova Faisal bin Farhan prošlog je tjedna izjavio da je strpljenje kraljevine prema iranskim napadima ograničeno, upozorivši nakon napada na zaljevsku energetsku infrastrukturu da je pogrešno pretpostaviti kako zaljevske države ne mogu odgovoriti.

Istodobno, Ujedinjeni Arapski Emirati počeli su poduzimati mjere protiv imovine povezane s Iranom, razmatraju raspoređivanje vojnih snaga i protive se primirju koje bi ostavilo netaknutim dijelove iranskih vojnih kapaciteta.

Vlasti u Dubaiju nedavno su zatvorile Iransku bolnicu i Iranski klub, navodeći da će određene institucije izravno povezane s iranskom vladom i Iranskom revolucionarnom gardom biti ugašene kao dio ciljanih mjera.

Godinama su UAE služili kao financijsko središte za iranske tvrtke i pojedince. Nakon što su se našli pod iranskim napadom, zaprijetili su zamrzavanjem iranske imovine vrijedne više milijardi dolara.