Iranci napali Rijad projektilima. Saudijska Arabija: 'Zadržavamo pravo na vojnu intervenciju'

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri tjedna rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

- Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Ministri vanjskih poslova iz oko dvanaest zemalja, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar i Siriju, okupili su se na konzultativnom sastanku o iranskom ratu a u blizini hotela u Rijadu, gdje se konferencija održavala, mogla se vidjeti proturaketna paljba.

Saudijska Arabija je od početka sukoba napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova, a vlasti tvrde da je velika većina njih presretnuta. No, napadi u srijedu označili su prvi put da su mnogi u gradu čuli eksplozije ili primili poruke upozorenja putem SMS-a.

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je oborilo četiri balističke projektile koje su ciljale Rijad, a neki ostaci pali su u blizini rafinerije južno od grada.

Saudijska Arabija i Iran obnovili su diplomatske odnose 2023. godine, kao dio napora za smirivanje napetosti, nakon godina neprijateljstva koje ih je podupiralo suprotstavljene političke i vojne frakcije u regiji.

Bin Farhan rekao je da Saudijska Arabija i dalje preferira put diplomacije, ali "ako Iran odmah ne stane, mislim da gotovo ništa neće moći ponovno uspostaviti povjerenje".