Obavijesti

News

Komentari 4
UNIŠTENO POVJERENJE

Iranci napali Rijad projektilima. Saudijska Arabija: 'Zadržavamo pravo na vojnu intervenciju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte

Saudijska Arabija zadržava pravo vojno djelovati protiv Irana, a svako povjerenje u odnosu s Teheranom je narušeno, rekao je saudijski ministar vanjskih poslova rano u četvrtak, nakon što je Rijad bio meta iranskih balističkih projektila.

Iran je u srijedu optužio Izrael da je napao njegova postrojenja u ogromnom plinskom polju Južni Pars u velikoj eskalaciji američko-izraelskog rata koji je doveo do naglog porasta cijena nafte, te je uzvratio obećanjem napada na naftne i plinske ciljeve diljem Zaljeva, ispaljujući projektile na Katar i Saudijsku Arabiju.

ZAPRIJETIO ODMAZDOM IRANU Trump: 'Izrael je napao plinsko polje u Iranu. Ni Katar ni SAD nije znao. VIŠE NEĆE NAPADATI'
U najoštrijim komentarima koji su izašli iz zaljevskog kraljevstva u gotovo tri tjedna rata, Farhan je optužio Iran za unaprijed smišljene neprijateljske akcije protiv svojih susjeda, i izravno i putem niza regionalnih saveznika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Saudijska Arabija zadržava pravo na vojnu akciju protiv Irana, izjavio je ministar vanjskih poslova 01:50
- Ovaj pritisak Irana će se politički i moralno obiti o glavu i svakako zadržavamo pravo poduzeti vojne akcije ako se to smatra potrebnim - rekao je saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan na konferenciji za novinare nakon sastanka visokih diplomata iz regije u Rijadu.

Ministri vanjskih poslova iz oko dvanaest zemalja, uključujući Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar i Siriju, okupili su se na konzultativnom sastanku o iranskom ratu a u blizini hotela u Rijadu, gdje se konferencija održavala, mogla se vidjeti proturaketna paljba.

IZ MINUTE U MINUTU Pentagon traži 200 milijardi za rat s Iranom. Arapi Trumpu: Uvukao si regiju u rat s Iranom!
Saudijska Arabija je od početka sukoba napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova, a vlasti tvrde da je velika većina njih presretnuta. No, napadi u srijedu označili su prvi put da su mnogi u gradu čuli eksplozije ili primili poruke upozorenja putem SMS-a.

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije priopćilo je da je oborilo četiri balističke projektile koje su ciljale Rijad, a neki ostaci pali su u blizini rafinerije južno od grada.

Saudijska Arabija i Iran obnovili su diplomatske odnose 2023. godine, kao dio napora za smirivanje napetosti, nakon godina neprijateljstva koje ih je podupiralo suprotstavljene političke i vojne frakcije u regiji.

TRAŽE NAJBOLJI NAČIN Rutte: NATO traži rješenje za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca nakon blokade Irana
Bin Farhan rekao je da Saudijska Arabija i dalje preferira put diplomacije, ali "ako Iran odmah ne stane, mislim da gotovo ništa neće moći ponovno uspostaviti povjerenje".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!
DOZNAJEMO

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti obranu, no uslijedio je obrat...
Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘
IZ MINUTE U MINUTU

Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'
BROD JE PUN PLINA

VIDEO Oštećeni ruski tanker bez kontrole ušao je u libijske vode: 'Ovo je tempirana bomba'

Tanker prevozi značajne količine ukapljenog prirodnog plina, kao i stotine tona dizela i teškog goriva. Iako zasad nema potvrde o velikom curenju, vlasti upozoravaju da bi i manji incident mogao izazvati ozbiljne posljedice za okoliš.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026