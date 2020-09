Regionalni izbori: Pobijedi li Salvini na izborima u Toskani obnovit će status lidera desnice

Talijani izlaze ovoga vikenda na birališta kako bi glasali na referendumu te na više regionalnih izbora, među kojima su najvažniji oni u Toskani, za koje analitičari kažu da bi mogli promijeniti lice krajnje desnice

<p>Otkako je pandemije i karantene na državnoj razini, ovo je prvi test za vladu premijera<strong> Giusseppea Contea</strong> koju čini lijevo centristička Demokratska stranka i populistički Pokret pet zvijezda.</p><p>"Velika pobjeda desnice stvorila bi nered u vladi u Rimu", rekao je za AFP analitičar Berenberga Florian Hense.</p><p>Izbori bi također mogli biti iznimno važni za krajnje desnu Ligu <strong>Mattea Salvinija</strong>. Pobijedi li na izborima u Toskani, inače uporištu ljevice, obnovio bi status lidera desnice, ali će eventualni poraz dati vjetar u leđa njegovim izazivačima. </p><p>Glasači će s maskama izaći na birališta u nedjelju i ponedjeljak, iako su neki epidemiolozi kazali da je "ludost" otvoriti glasačka mjesta dok raste broj zaraženih.</p><p>Italija je bila prva europska zemlja koju je teško pogodio virus, ubivši pritom više od 35 tisuća ljudi, dok je zaraženo gotovo 300 tisuća.</p><p>U Italiji je trenutno manje novozaraženih po danu nego u Velikoj Britaniji, Francuskoj ili Španjolskoj, ali ih je i dalje više od tisuću. </p><h2>"Prvo Italija"</h2><p>Regionalni izbori održat će se u Kampaniji, Liguriji, Toskani, Apuliji, Venetu te u pokrajinama Marke i Valle d'Aosta.</p><p>Između parlamentarnih izbora početkom 2018. i pandemije, desnica je pobijedila na regionalnim izborima u osam od devet pokrajina, dijelom i zbog nemogućnosti ljevice da nastupi s jednim kandidatom.</p><p>Stručnjaci upozoravaju da bi se slično moglo dogoditi i sada.</p><p>Najvažniji su izbori u Toskani, kojom ljevica vlada 50 godina.</p><p>Posljednje ankete pokazuju da će utrka biti tijesna.</p><p>Europarlamentarka <strong>Susanna Ceccardi,</strong> koja je usvojila Salvinijev slogan "Prvo Italija", može ondje računati na podršku 41,5 posto birača, a član Demokratske stranke (PD) Eugenio Giani 43,7 posto, pokazuje anketa You Trenda.</p><p>Na talijanskim regionalnim izborima uobičajeno se formiraju dva glavna bloka - "koalicija lijevog centra" i "koalicija desnog centra" - dok samostalno svog kandidata ističe populistički Pokret pet zvijezda (M5S)</p><p>Očekuje se da će lijevi blok zadržati vlast u južnoj pokrajini Kampaniji, ali bi desna koalicija Lige, krajnje desne stranke Braća Italije i stranke Forza Italia bivšeg premijera <strong>Silvija Berlusconija</strong> mogla bi pobijediti u susjednoj Apuliji. </p><p>Očekuje se da će desnica glatko pobijediti u svojim uporištima, sjevernim pokrajinama Venetu i Liguriji te da će ljevici preoteti vlast u Markama.</p><p>Profesor politologije na rimskom sveučilištu <strong>John Cabot</strong> navodi da bi gubitak Marke i Apulije bio velik gubitak za ljevicu, ali on ne misli da će vlada pasti, čak niti ako desnica pobjedi u Toskani.</p><p>Politička komentatorica talijanskog dnevnika Sole 24 Ore, Barbara Flammeri slaže se s tom ocjenom, ali smatra da bi izbori "mogli odrediti sudbine lidera", uključujući čelnika PD-a Nicole Zingarettija i nestranačkog premijera Contea, ali pogotovo Salvinija i čelnice Braće Italije, Giorgije Meloni.</p><h2>Salvini ili Meloni</h2><p>"Izbori u Toskani bit će odlučujući za Mattea Salvinija čija je popularnost pala tijekom pandemije", kazala je Flammeri za AFP.</p><p>Ako Liga pobijedi u Toskani "njegova će zvijezda zasjati još jednom i nitko neće propitivati njegovo vodstvo. Bio bi to senzacionalan rezultat", dodala je.</p><p>"Ali ako izgubi, a kandidati Braće Italije pobijede u Marki i Apuliji", Meloni bi mogla postati prvo ime krajnje desnice, zaključuje Flammeri.</p><p>Na paralelnom referendumu glasa se o smanjenju zastupnika u parlamentu - s 630 na 400 u donjem domu te sa 315 na 200 u Senatu.</p><p>Očekuje se da će referendum proći.</p><p>Reformu o smanjenju broja zastupnika osmislio je vladajući Pokret pet zvijezda, dok su PD i stranke desnice teoretski također pobornici reforme, ali njihova podrška nije bila entuzijastična.</p><p>Posljednje ankete pokazuju da raste broj protivnika reforme, ali će slab odaziv na izbore vjerojatno značiti promjenu broja zastupnika u parlamentu.</p><p>Razočaravajući rezultat referenduma mogao bi dodatno naštetiti M5S, koji je pojedinačno najbrojnija stranka u parlamentu, a trenutno su po popularnosti treća ili četvrta najjača stranka s "još nervoznijim i nepouzdanijim koalicijskim partnerom", navodi Hense.</p>