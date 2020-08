'Registrirano cjepivo očekujemo tek početkom iduće godine'

Hrvatska je napravila sve da na vrijeme rezerviramo to cjepivo skupa s drugim članicama Europske unije, poznato je da smo rezervirali milijun i pol doza za građane, rekao je

<p>Svima je poznato da smo zadnjih dva tjedna imali velike brojke s kojima nitko nije zadovoljan. Nismo očekivali da će biti tako velike. S obzirom na to da smo imali turističku sezonu, radi se o milijun ljudi koji su boravili u Hrvatskoj, taj broj zaraženih nije zastrašujuć, ali naravno da smo zabrinuti. Mi radimo na tome da tu brojku smanjimo, rekao je<strong> Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj HZJZ-a u <a href="https://vijesti.hrt.hr/647065/krunoslav-capak-u-dnevniku-htv-a-2" target="_blank">Dnevniku HRT-a. </a></p><p>- Zadnja dva dana brojka pada i mi se nadamo da će i dalje to biti tako. Očekujemo da će sutrašnja brojka zaraženih biti nešto manja - dodao je.</p><p>Što se tiče lokalnih stožera i donošenja mjera na regionalnoj i lokalnoj razini, Capak smatra kako upravo ti manji stožeri najbolje znaju stanje u svojim županijama i na koja područja trebaju usmjeriti mjere. </p><p>- Ovo što je Imotski zatražio, naravno da ih je Nacionalni stožer podržao. Sad je situacija sa Slavonskim Brodom i očekujemo da svaka županija izrazi što je kod njih najbitnije da se u ovom trenutku uvede kao nova mjera - rekao je Capak. Brodsko-posavska županija je u utorak propisala mjeru smanjenja broja ljudi na svadbama i okupljanjima. </p><p>Capak je još jednom ponovio kako Stožer smatra da je represija zadnja mjera te da je pametnije da se ide s edukacijom, uvjeravanjem i apelima prema svima koji bi trebali promijeniti svoje ponašanje. </p><p>- U ovom trenutku nemamo ni osnove da kažnjavamo te kafiće koji krše mjere, ali naravno da takva mogućnost postoji. Ukoliko se to nastavi i neće se reagirati na naše apele, onda uvijek postoji mogućnost represije - rekao je Capak.</p><p>- U ovom toplom periodu godine imali smo blaže kliničke slike, ali kako je porastao broj oboljelih, tako nam se napunila infektivna klinika s pacijentima koji su hospitalizirani. U ovom trenutku ih ima 40. S obzirom na to da je prošlo već neko vrijeme od momenta velikog broja oboljelih, mi smo očekivali da će se pojaviti i teže kliničke slike - rekao je Capak. Istaknuo je kako je činjenica da uglavnom obolijevaju mlađi ljudi te da je prosjek između 30 i 35 godina. </p><p>- To su mlađi ljudi koji uvijek imaju blažu kliničku sliku. Svi trebamo uključiti oprez i imati u vidu pridržavanje epidemioloških mjera. U zadnjih nekoliko dana imamo povećan broj hospitalizacija koji upućuje na povećan broj težih kliničkih slika - rekao je Capak.</p><p>Što se cjepiva tiče, Capak je istaknuo kako je u ovom trenutku šest cjepiva u trećoj fazi kliničkih ispitivanja. </p><p>- Njihova registracija nije vjerojatna prije Nove godine. Početkom sljedeće godine možemo očekivati regularno i registrirano cjepivo. Hrvatska je napravila sve da na vrijeme rezerviramo to cjepivo skupa s drugim članicama Europske unije, poznato je da smo rezervirali milijun i pol doza za građane - zaključio je Capak.</p>