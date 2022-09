Reiner izbacio i Lenarta, on pobjesnio: 'Neću izaći van, provodite silu, dosta je toga'

Nakon šefa HSS-a Kreše Beljaka, potpredsjednik Sabora Željko Renier u svega par minuta je iz sabornice izbacio i HSS-ova Željka Lenarta koji je ušao u raspravu s HDZ-ovcima oko toga tko je zaslužan za otkrivanje pljačke INA-e. Dok HDZ-ovci uporno tvrde da je za to zaslužna Vlada omogućavanjem zakonodavnog okvira te da su institucije odradile svoj posao, oporba tvrdi da bez bankara koji je uočio sumnjive transakcije na računima upetljanih ne bi bilo ništa.

- Nisu hrvatske institucije otkrile ovo nego strana banka - rekao je Lenart poručivši HDZ-ovcima da ne pričaju gluposti.

- Ja znam da se vi želite oprati, ali - govorio je HSS-ov zastupnik, a Reiner mu, iako je imao još vremena za govoriti, poručio da sjedne.

Dao mu je i opomenu, a obzirom da mu je to treća, to znači da do kraja rasprave nema prava govoriti. Malo prije toga treću je dobio i Grbin i također tako ostao bez prava na daljnju raspravu danas.

- Niste mi dali ni da završim što sam htio reći. Vi mislite da možete provoditi silu kako hoćete u ovom Saboru, e nećete - požalio se Lenart, a Reiner mu govorio da ne viče.

- Vikat ću - nije se dao Lenart pa dobio i četvrtu opomenu, što znači izbacivanje iz sabornice.

- Neću otići, morat ćete me iznesti van. Stvarno ste prevršili mjeru, a mi iz oporbe da šutimo i šutke izlazimo iz ove sabornice van. Neću izaći van, zovite stražu, ali ja neću izaći van - ogorčeno je vikao Lenart.

Reiner je ocijenio ovo ponašanje pokušajem privlačenjem pozornosti.

- Već danima nas bacate van, ne date nam govoriti, zar mislite da ćete nam začepiti usta? Nećete, nećete - nastavio je zastupnik HSS-a ponovivši kako vladajući koriste silu u vođenju sjednice.

Već je i straža došla, a Lenart nije htio izaći pa je dobio i petu opomenu. Dakle, ne može ni sutra sudjelovati u radu Sabora.

- Svi šutite i šutke izlazite van, do kad to tako - pitao je oporbu i ipak izašao van.

Reiner je sazvao stanku kako bi se, kako je rekao, smirile strasti i zastupnici upristojili.

