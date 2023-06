Reiner joj upao u riječ i nanizao opomene, Orešković van sebe: 'Vi naprosto niste normalni'

Pa kad moraju Habijan i Borić ovako glupo, onda moram i ja promijeniti ono što sam zapravo htjela reći i pitati kolegicu Benčić, započela je zastupnica Centra Dalija Orešković, koja se javila za repliku tijekom rasprave o prijedlogu SDP-a i Možemo da se osnuje Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti zbog curenja osobnih podataka građana od strane agencija za potraživanje dugova.

No, u riječ joj je upao predsjedavajući, potpredsjednik Sabora, Željko Reiner.

- Hajmo ne koristiti takve riječi - dobacio joj je, a Orešković mu odbrusila da ju ne prekida i da joj vrati vrijeme za govor na početak.

- Nećete govoriti nekome da je glup - uzvratio je Reiner.

- Pa hoću. Rekla sam da su glupo replicirali, niste slušali. Vratite mi vrijeme, moju minutu - poručila mu je Orešković, no Reiner nije htio.

- Vratite moje vrijeme. Pa ne možete i vrijeme krasti kad ste sve drugo u ovoj državi popljačkali do korijena - galamila je zastupnica Centra potpuno bijesna, a podršku su joj aplauzom dali ostali oporbenjaci.

Tri opomene zaredom i oduzimanje riječi pa izbacivanje sa sjednice na dva dana, Orešković van sebe

Reiner joj je udijelio dvije opomene pa odmah i treću kojom joj je oduzeo riječ.

- Ne možete mi to raditi, upali ste mi u repliku, pa jeste li vi normalni - van sebe je galamila Orešković, a onda dobila i četvrtu opomenu.

- Izričem vam mjeru udaljenja sa današnje sjednice - rekao je hladno Reiner i još više naživcirao zastupnicu.

- Ja vama moram reći da vi naprosto niste normalni - nastavila je i dobila zabranu sudjelovanja na sjednici dva dana.

Orešković je najavila pritužbu Odboru za poslovnik, a zastupnici iz oporbe iz klupa dobacivali kako ovo nema smisla.

Na Reinera zagalamio i Grbin, oporba napustila sjednicu

- Vi ste povrijedili Poslovnik jer zastupnici upadate u riječ i ometate je tijekom rasprave, a to prethodno niste napravili svojim poslušnicima Habijanu ni Boriću. To je više stvarno sramotno, nije rečena nijedna uvreda, povucite ovu odluku - kazao je Reineru Mostov Miro Bulj, no Reiner se nije dao.

- Naravno da neću povući svoju odluku, nemojte vi mene podučavati kako da vodim sjednicu - odgovorio mu je, a da je upravo on taj koji je povrijedio Poslovnik ukazali su mu i HSS-ov Željko Lenart i i šef SDP-a Peđa Grbin.

- Vi pojma nemate kako se vodi sjednica, silujete Poslovnik, maltretirate nas sve ovdje i ja pozivam kolegice i kolege da ovom teroru dok vi vodite sjednicu, dalje ne prisustvujemo - zagalamio je Grbin, a oporba ga, nekolicina njih koja je uopće došla na ovu raspravu, i poslušala.

Napustili su sabornicu i raspravu o svom prijedlogu.

- Pali ste na argumentima - dobacio je HDZ-ov Josip Borić, a netko ženskog glasa mu uzvratio da je jadan.

Mostov Nikola Grmoja apelirao je na Reinera da sazove stanku jer je tema jako bitna i ne bi bilo dobro da se o njoj ne raspravlja.

- Krivo ste shvatili, nije bilo rečeno da su kolege glupani nego da su glupo reagirali, to se može reći - kazao je Grmoja, a Reiner je stanku i sazvao.

