Reiner: Nasilnici nisu navijači nego zlostavljači i divljaci

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) potvrdio je da su na sjednici vladajuće koalicije razgovarali o problemu mladenačkog nasilja koje se u fokusu javnosti našlo nakon što su navijači BBB u Vukovaru pretukli maloljetnike, poručivši da oni koji to čine nisu navijači nego zlostavljači i divljaci.

Takav pristup i divljaštvo nemaju nikakvog opravdanja, ponekad ni predznaka, a ponekad nacionalni ili rasni i zaključeno je da se treba do kraja istražiti pozadina takvog divljaštva koje je rezultiralo ozljeđivanjem, rekao je Reiner novinarima u utorak nakon sastanka predstavnika vladajuće koalicije.

Počinitelji imaju već čitav niz kaznenih i prekršajnih prijava, napomenuo je Reiner govoreći o izgredu u kojem je u Vukovaru skupina starijih fizički napala skupinu mlađih osoba među kojima je bilo i maloljetnika te je nekima pružena i liječnika pomoć.

Upitan za SDSS-ovu optužbu da Vlada nije učinila dovoljno (da to spriječi) kao ni da Kolona sjećanja u Vukovaru nije služila odavanju pijeteta i počasti žrtvama, Reiner je rekao da o tome nije bilo riječi na sastanku. Naglasio je da nastala atmosfera nije dobra, no da to nije stvar Vlade, nego lokalne sredine podržava li to netko ili ne.

Na sastanku vladajuće većine razgovaralo se i uredbi Europske komisije koja je omogućila relaksaciju mjera vezanih uz afričku svinjsku kugu, što je, kaže Reiner pokazalo da je Ministarstvo poljoprivrede pravilno postupao.

Razgovaralo se i o obnovi na Banovini i nastavku projekta izgradnje višestambenih zgrada, odnosno njih još 36 od čega 20 u Sisku, što će biti financirano iz Državnog proračuna.

Dogovorena je daljnja subvencija troškova za električnu i toplinsku energiju, besplatno korištenje autoceste Zagreb Sisak i prijevoz vlakom i drugo kako bi se olakšao život stradalima od potresa, rekao je i dodao da je u Zagrebu i na Banovini otvoreno ukupno 1431 gradilište, a u postupku je još 1373.

Također je izvijestio da je Europskoj komisiji poslan četvrti zahtjev za isplatu sredstava iz mehanizma za oporavak i otpornost te najavio da se iduće godine očekuje isplata od 163 milijuna eura temeljem izvršenja 16 pokazatelja iz područja javne uprave, obrazovanja, znanosti, istraživanja i zdravstva.

Podsjetio je da je donesen i sedmi paket pomoći umirovljenicima prije Božića tako da je 830.000 umirovljenika primilo potporu od ukupno 79 milijuna eura.

Od 1. siječnja u primjeni su zakoni koji će rezultirati većom fiskalnom samostalnošću jedinica lokalne samouprave, ukidaju se doprinosi pa se omogućava povećanje prihoda građana i to je učinila ogromna većina gradova i općina, no neki to neće učiniti što nije dobro, istaknuo je Reiner.

Dodao je kako se povećava nacionalna mirovina kao i one koje se isplaćuju po posebnim propisima.