Reiner: Odluke suda ne smiju komentirati laici, Benčić: Možda u totalitarnom društvu

Ovo što gospodin Reiner govori je obilježje totalitarističkih društava u kojima se ne smije dovoditi u pitanje ništa što bilo koja vrhovna institucija kaže, smatra Sandra Benčić

<p>Nakon što je Ustavni sud donio odluku kako su mjere stožera zakonite, osim one o radu nedjeljom, stavove o tome u emisiji Pressing na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a544366/Rasprava-u-Pressingu-Reiner-Nije-dobro-da-laici-komentiraju-odluke-suda.html">N1 televiziji</a> sučelili su potpredsjednik Sabora <strong>Željko Reiner </strong>i saborska zastupnica iz platforme Možemo!, <strong>Sandra Benčić. </strong>I dok Reiner smatra kako su postupci stožera temeljeni na Zakonu i Ustavu, Benčić ne dijeli to mišljenje. </p><p><strong>Pogledajte vide: Mjere stožera su zakonite, ali zabrana rada nedjeljom nije bila u suglasnosti s Ustavom</strong></p><p> - Za drugačije odluke suda trebalo bi nešto više hrabrih sudaca nego što ih trenutno ima iz razloga što bi posljedice za Vladu bile značajne, da su odluke bile drugačije. Čini mi se da se Ustavni sud ovdje nije rukovodio samo Ustavom i pravom nego i mogućim političkim posljedicama odluka. Nije slučajno baš da se za ove odluke Ustavni sud pozicionira ne samo pravno, nego i politički - smatra Benčić.</p><p>Reiner je izjavio kako se propitkivanjem odluka narušava povjerenje i vjerodostojnost Ustavnog suda.</p><p> - Nije dobro da laici komentiraju odluke Ustavnog suda jer se time dodatno narušava vjerodostojnost institucija. Naravno da možemo o svemu raspravljati, ali takve interpretacije ne koriste nikome u ovom društvu. Ako ćemo sve institucije dovoditi pod sumnju, onda ćemo pod sumnju dovesti i Sabor, Vladu, predsjednika... Sve možemo dovesti pod znak pitanja, a svi zajedno se trebamo boriti da institucije budu vjerodostojne i da narod ima povjerenja u njih - objasnio je, a Benčić se nije složila s njegovim stavom. </p><h4><strong>Vjerodostojnost institucija</strong></h4><p>- Ovo što gospodin Reiner govori je obilježje totalitarističkih društava u kojima se ne smije dovoditi u pitanje ništa što bilo koja vrhovna institucija kaže. Smatram da nismo takvo društvo i da možemo bilo što dovoditi u pitanje. Europski sud za ljudska prava između ostalog je često odlučivao i o pitanju mogućnosti komentiranja rada sudova, sudaca pa i njihovih odluka i da ne smiju biti izuzeti od javne uloge kritike nego da upravo zbog svoje uloge u društvu ih se treba propitkivati. Prema tome, da, sve odluke suda mogu se dovoditi u pitanje, ali moramo biti upoznati s tim i iznositi činjenice - izjavila je, na što je Reiner komentirao kako je to jedno anarhoidno stajalište koje je zgodno i populističko. </p><p> - Međutim, ako srušimo sve institucije, ako ne vjerujemo u njih, onda dovodimo sve u znak pitanje. Ja ne govorim o odlukama nižih sudova. Mislim da institucijama treba vjerovati - smatra. </p><p>Benčić je navela kako je zadaća suda bila da se utvrdi jesu li odluke Stožera bile razmjerne cilju, u ovom slučaju zaštiti pučanstva od epidemije:</p><p> - Nije upitno da će ove odluke opstati niti da će se morati implementirati. ono što je apsolutno normalno i slobodno u bilo kojem demokratskom društvu je da raspravljamo kako je do tog došlo. Ne možemo detaljno raspravljati o argumentima suda jer ih ne vidimo. Sud je neke odluke odbacio, a za njih nismo dobili test razmjernosti, odnosno jesu li razmjerne cilju koji se želi postići. Jedna od osnovnih zadaća Ustavnog suda bila je i da napravi test proporcionalnosti da se vidi jesu li se ti ciljevi mogli postići blažim mjerama - komentirala je. </p><h4><strong>Zatvorena sjednica za javnost </strong></h4><p>Komentirali su i ustavnost odluke o tome da je sjednica bila zatvorena za javnost, unatoč velikom interesu i javnosti i medija.</p><p> - Ustavni sud odlučuje o stvarima koje se tiču svih nas tako da je ovo jedna floskula da se sad ovo tiče svih nas. Tko zna prostorije suda, jasno je da otvaranje tog prostora javnosti i medija potpuno bi kompromitiralo zaštitu od Covida. Odluke Ustavnog suda tako su se donosile i ranije, a ticale su svih građana - smatra Reiner, a Benčić nije djelila njegovo mišljenje. </p><p> - Postoji i pravna odredba u Ustavnom zakonu i sudu da predstavnici medija mogu prisustvovati sjednicama na kojima se raspravlja o odlukama. Kad imamo takvu odredbu, to u pravilu u pravnom sustavu uvijek znači da su sjednice otvorene za javnost, osim kada postoje iznimni razlozi da ne budu, a to su najčešće zaštita prava maloljetnika, kada je u pitanju nacionalna sigurnost itd. Primjena epidemioloških mjera ne može biti razlog za ograničavanje bilo prava bilo obaveza tijela javnih vlasti koje su im propisane zakonom. One mogu biti razlog da se tehnički uvjeti promijeni, od mjesta i načina na koji se ona održava - rekla je te dodala da je mogla biti samo jedna kamera u prostoriji te da se sjednica emitira javnosti.</p><p> - Nevjerojatno je da se sadašnji predsjednik Ustavnog suda poziva na tu ustaljenu praksu kojom se zapravo krši načelo javnosti rada na sjednicama propisano ustavnim zakonom - dodala je te naglasila kako je to za nju neprihvatljivo. </p><h4><strong>Politizacija Stožera</strong></h4><p>Tijekom epidemije Stožer je dobio i zakonsko pravo donošenja odluka no pod nadzorom Vlade. </p><p>- Znam da u Hrvatskoj Vlada jedna endemska bolest, amnezija, ali valjda nije tako kratkog daha. U početku su Stožer svi dizali u nebesa i svi su ga hvalili, a u jednom trenutku se "otkrilo" da je jedan član koji je vrhunski stručnjak i ravnatelj HZJZ-a, član HDZ-a, a i ministar je član HDZ-a. Odjedanput se silno počeo kritizirati Stožer i govoriti da je politiziran. U Stožeru su stručnjaci i članovi vlade koji su političari. Riječ politiziran znači jednu stigmu. To je jedan izraz kojim se pokušava reći da Stožer nije dobro radio. Ako neko tijelo imenuje vlada, onda je to tijelo politički imenovano. Ali to nije važno nego je važno jesu li u njemu stručnjaci i rade li dobro svoj posao - smatra Reiner, no nije imao konkretan odgovor na pitanje može li Vlada ukinuti odluku Stožera jer u Zakonu o civilnoj zaštiti stoji da je rad Stožera pod nadzorom Vlade. </p><p>- To pitanje nitko nije postavljao do prije izbora - rekao je Reiner <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a544366/Rasprava-u-Pressingu-Reiner-Nije-dobro-da-laici-komentiraju-odluke-suda.html">za N1</a>,</strong> a Benčić je nadodala kako to pitanje uopće nije definirano. </p><p>- Smatram da to uopće nije definirano, ne znamo ni u potpunosti koje su ovlasti Stožera. Ne radi se ni test razmjernosti, stoga se i tražila ocjena ustavnosti odluka. Mi ne znamo može li Vlada ukinuti odluku Stožera jer to nigdje nije definirano. Mi ne znamo ni kako Stožer uopće donosi odluke, većinom glasova, konsenzusom?! - rekla je te dodala da zbog svih tih nepoznanica dio građana ne vjeruje ni Stožeru niti smatraju da treba provoditi neke epidemiološke mjere.</p><h4><strong>Izmjena Poslovnika</strong></h4><p>Reiner smatra da izmjenom poslovnika prava zastupnika nisu umanjena.</p><p> - Niz zemalja je imalo situaciju da se zbog Covida prekine rad parlamenta, a mi niti jednog trenutka nismo prekidali s radom Sabora. Radimo sukladno Ustavu, Zakonu i Poslovniku. Kad neki govore da je ograničeno pravo na replike, to je samo djelomično točno, ali replike i odgovor od jedne minute su nešto što nema gotovo niti jedan parlament u Europi. Nitko me ne može uvjeriti da to što će netko nekom reći u jednoj minuti je puno kvalitetnije i sadržajnije od normalne rasprave - smatra, a Benčić se opet nije složila s njim. </p><p> - Upravo da bi mogli nadzirati rad Vlade, posebno u ovoj situaciji gdje se na dnevnoj bazi ograničavaju prava građana, od izuzetne je važnosti da parlament radi u punom kapacitetu. Naš Ustav ne predviđa mogućnost suspendiranog rada. Da bi svaki zastupnik mogao iskoristiti svoj mandat on mora prisustvovati sjednici - izjavila je Benčić. </p><p> - Moram reći da je ovo što je ova žena zastupnica rekla potpuno netočno. Vi možete svoje reći, na vaše mjesto iz istog kluba doći će netko drugi i reći što želi. Svi mogu govoriti, jedino je donekle ograničeno pravo na repliku - kazao je Reiner.</p><p> - Zato što se vama sustav replika ne sviđa, vi ste ga odlučili ograničiti pravdajući to Covid mjerama? - upitala je Benčić potpredsjednika Sabora.</p><p> - Nismo ga mi, to je odlučeno većinom svih zastupnika u prošlom sazivu. Ne samo HDZ, nego i oporbene stranke - kazao je Reiner za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a544366/Rasprava-u-Pressingu-Reiner-Nije-dobro-da-laici-komentiraju-odluke-suda.html">N1</a></strong>.</p>