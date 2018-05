'Rekao sam Beri: Ako će itko razoriti ovu stranku, to sam ja'

Rekao sam da ću poduzeti sve da se Davor Bernardić makne iz SDP-a. Ako treba, povezat ću se i s crnim vragom. Glasat ću za ostanak Vlade, rekao nam je Zdravko Ronko dan nakon ostavke koju je podnio s još 11 kolega iz požeškog SDP-a.

U zajedničkoj ostavci u utorak navečer, požeški SDP-ovci napisali su kako je na Bernardićevu “zločinačku” destrukciju i sklonost razaranju Ronko podsjetio i 7. svibnja 2016. godine na sjednici Predsjedništva SDP-a u Crikvenici, kad su tražili njegovo sankcioniranje, odnosno isključenje iz stranke.

- Već godinu dana vodim borbu protiv Bernardića. Rekao sam mu: ‘Ti nećeš rasturati ovu stranku, ja sam je stvarao i, ako treba, ja ću je i rasturiti, a ne ti’. Ali to nije značilo da idemo u rasturanje, nego je značilo: ‘Gubi se odavde’! On to nije poštovao, nego je i dalje rovario. Još u Crikvenici sam tražio da se izbaci iz stranke, ali to Zoran Milanović nije htio staviti na dnevni red. E, sad kažu da su me trebali podržati, ali sad je kasno - rekao nam je jučer Ronko. Istaknuo je kako ga ne zanima rehabilitacija nekih članova SDP-a, ali ni problemi predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s koalicijskim partnerima.

- Neću dopustiti koaliciju s HDZ-om. U SDP se vraćam čim se makne Bernardić, jer je moja jedina stranka SDP. Nisam za to da se SDP-u dogodi ono što se dogodilo HSLS-u, da ostanu na jednom čovjeku. Pokušaj da se Bernardića zaustavi nije uspio, a sad jedino preostaje da pokušamo sve spasiti tako da se on makne iz SDP-a - odlučno nam je jučer rekao Ronko.

Samo dan nakon Ronka pročulo se da i Dijana Pleština, udovica utemeljitelja stranke Ivice Račana, navodno planira napustiti SDP, čija je članica od 2007. godine. Potvrdu nismo uspjeli dobiti jer se nije javljala na mobitel. Mirando Mrsić, bivši SDP-ovac, kojega su iz stranke izbacili lani u ožujku, ističe kako SDP treba alternativu, ali da za razliku od Ronka svoju ruku neće dići za HDZ i osigurati im opstanak na vlasti.

- Odlazak Ronka i 12 SDP-ovaca veliki je udarac za stranku, jer su to ljudi koji su SDP stvarali u dijelu Hrvatske u kojoj nije bilo lako biti SDP-ovac. Iako nije bila članica predsjedništva, Dijana Pleština dala je veliki doprinos SDP-u, pogotovo na polju humanitarnog razminiranja. Očito je da Pleština svoje ideje nije mogla ostvariti kroz ovakav SDP - komentirao je jučer Mrsić. Smatra da će se osipanje stranke nastaviti.

- Ovakav koncept stranke je potrošen i cijelo sam vrijeme upozoravao na to da se mora mijenjati. Taj proces koji je zahvatio SDP vrlo će brzo zahvatiti i HDZ. Moderna demokracija zahtijeva i moderne stranke, a ove to nikako nisu - zaključio je sad nezavisni zastupnik Mirando Mrsić.

