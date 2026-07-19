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ŠIBENIK

REKLA JE DA Domagoj je zaprosio Valentinu na brodiću. Fešta je trajala do sedam ujutro

Piše 24sata,
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REKLA JE DA Domagoj je zaprosio Valentinu na brodiću. Fešta je trajala do sedam ujutro
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Foto: privatna arhiva
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Valentina iz Zagreba nije ni slutila da će se s vikenda na moru vratiti zaručena i sa sjećanjem na najbolju proslavu ikad

Inače imam odličnu intuiciju, ali ovo je bilo tako dobro osmišljeno da mi ni u jednom trenutku ništa nije bilo sumnjivo. Mislila sam da Domagoj i ja idemo na običan izlet s čamcem. A sad se tresem kad se sjetim što sam proživjela, smije se Valentina Sila Jantolek (30) iz Zagreba, koja je na romantičnom vikendu na Jadriji u Šibeniku u subotu rekla "da" svom dečku Domagoju Plašiću (31).

Foto: privatna arhiva

Ovaj par koji se poznaje već 11 godina, ali u vezi je tek godinu i pol, može se pohvaliti fenomenalnim prijateljima. Upravo su oni, njih desetak, na još višu razinu digli Domagojevu početnu ideju. On je prijatelju Marku Nakiću (30) prije mjesec dana otkrio da želi na poseban način na moru zaprositi Valentinu. Malo pomalo, uključili su se svi prijatelji.

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- Svi smo iz Zagreba ili Samobora i otputovali smo preko vikenda na Jadriju, gdje Domagoj ima vikendicu. Valentina nije imala pojma da smo tamo. Isplovila je s njim misleći da idu na izlet. Mi smo tad ispekli janjetinu jer je Valentina obožava. Doveli smo čovjeka čak iz Jastrebarskog da svira - rekao je Marko.

Foto: privatna arhiva

Sretan par dočekali su na molu s upaljenim bakljama.

- Kad smo se vraćali, ja sam još bila u totalnom šoku i presretna zbog zaruka. I onda kad smo došli do mola, vidjela sam tu bakljadu i znala sam da je to za nas, ali mislila sam da su nam to lokalci nekako organizirali. A kad ono, silazim s čamca i vidim svoju najbolju prijateljicu. Počela sam plakati i tresti se. Pogledam još malo i vidim sve svoje prijatelje iz Zagreba. Gdje god sam se okrenula vidjela sam poznato lice. Jedva sam izašla iz čamca. Bilo je neopisivo - rekla je presretna Valentina.

Domagoj nam je uspio tek reći da od sreće i uzbuđenja ne zna tko je ni gdje se nalazi. Fešta je potrajala gotovo do 7 sati ujutro. 

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