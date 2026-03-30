Mreža nestajućih i fiktivnih tvrtki iz Slovačke ispostavljala je Hrvatskom skijaškom savezu račune za edukacije trenera i treninge. Tu je i misteriozna tvrtka iz Moskve, Kinezi iz Italije, Talijan iz Srbije...
Rekonstruirali smo Pavlekove mreže: Milijuni pod krinkom edukacije otišli lažnim tvrtkama
Hrvatski skijaški savez, dvije tvrtke iz Švicarske, šest tvrtki iz Slovačke, jedna iz Češke, dvije iz Mađarske, jedna iz Rusije, jedna iz Srbije, jedna iz San Marina i jedna legitimna tvrtka iz Kanade. Ovako izgleda jedan slijed Pavlekovog izvlačenja novca, prema sumnjama istražitelja iz Uskoka. Riječ je o takozvanom trgovačko-posredničkom 'buffer' modelu. To bi značilo da je navodno Damir Raos po Pavlekovom naputku i uz knjigovodstvenu asistenciju Božene Meić Hrvoj platio račune tvrtkama koje nisu ništa radile za Hrvatski skijaški savez, a onda bi te tvrtke dalje po dogovoru prebacivale novac.
