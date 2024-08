Rekonstrukcija tragedije: Što je povikao kapetan prije nesreće, zašto su ljudi bili ispod rampe?

Svako ljetno jutro trajekt Lastovo odvezuje se u zadarskoj luci Gaženica, a točno šest sati i deset minuta poslije pristaje u Mali Lošinj. Bilo je tako i ovog vikenda. Nakon dolaska na otok sve se pripremalo za polazak natrag u Zadar, na 51 nautičku milju dugu rutu, drugu najdužu na Jadranu.

Međutim, uslijedili su problemi. Već na otoku navodno su se pojavili problemi s rampom za utovar. Trajekt je stajao u luci, četiri zaposlenika Jadrolinije spustila su se na rivu i nešto pregledavali. Bilo je oko 15 sati. Riječ je bila o zapovjedniku stroja, dva kormilara i časniku palube. Kapetan je, kako doznajemo, u jednom trenutku povikao i upozorio noštroma da nije učvrstio podignutu rampu, a koja se učvršćuje klinovima. U tom trenutku rampa, teška više od 10 tona, srušila se na radnike. Na mjestu je usmrtila tri mornara, a časnika palube udarila je i teško ozlijedila.

Vatrogasci istrčali i ugledali stravične scene

Užasni udar uznemirio je i mještane te alarmirao i vatrogasce, koji su istrčali iz svoje postrojbe. Zatekli su stravične scene. Pozivaju policiju i Hitnu pomoć. Bilo je oko 15 sati i 10 minuta.

No pomoć su jedino mogli pružiti ozlijeđenome mornaru koji je od siline udarca pao u more sa slomljenim kukom i ramenom te još jednome mornaru, koji je potpuno šokiran vikao i hodao rivom, a vrlo je brzo zanijemio i našao se u teškom psihičkom stanju. Ni Jadrolinija, ni Lošinj, ni Hrvatska, ne pamte ovakvu tragediju.

Mornaru u moru u pomoć je priskočio i ribar koji se našao u blizini. Izvukao ga je i smjestio na splav, a potom su ozlijeđenoga helikopterom prevezli u KBC Rijeka, na intenzivni odjel Zavoda za ortopediju i traumatologiju.

Ni vatrogasci ni policija nisu mogli učiniti mnogo više od toga. Od rampe u slobodnom padu nije bilo spasa. I mještani, samo kad se prisjete tog stravičnog udara, osjete trnce, priznaju nam.

- To je zaista bilo nešto neopisivo. Taj gromoglasni prasak... - zastajkuje jedan od stanara zgrade nasuprot pristaništa, koji je svjedočio nezapamćenoj tragediji. Uspijeva nekako nastaviti razgovor.

- Zvučalo je kao nešto između potresa i bombe. Cijela ulica se zatresla. Na prvu su ljudi mislili da je trajekt udario u rivu, ali ubrzo je počela pomutnja. S balkona smo vidjeli sve. Čovjek je unezvijereno počeo vrištati, mahati rukama, trčati, dozivati pomoć. Vatrogasci su iz mora vadili čovjeka. Spustili smo se i mi iz stana na obalu. Taj je prizor bio grozan. Krvi je bilo posvuda. Cijelu noć nismo oka sklopili. Ne možemo tu scenu izbiti iz glave - sa suzama u očima govori stanar zgrade.

Gotovo već legendarni trajekt Lastovo sa svojih balkona pozdravljaju godinama, a sve ovo ih je šokiralo.

- Gledali smo sve to s balkona. Onaj čovjek koji je vikao najednom je zanijemio. Jadan čovjek, on je sve to vidio. Posjeli su ga ljudi na travu, davali mu vode, pokušavali su ga smiriti. Nisu mogli. Tek je Hitna uspjela nešto pa su ga odvezli - dodaju mještani.

- Ja tu živim 50 godina i nikad ovakvo nešto nije bilo. Bilo je pomorskih nesreća s brodicama, ovakvih, onakvih, ali ovakvo nešto nikad. Moj suprug je bivši pomorac, pa smo sve to još emotivnije doživjeli i osjećamo se shrvano bez obzira na to što te ljude nismo poznavali. Tri obitelji zavijene su u crno i tu se više ništa ne može. Osobno mi nije sad bitno tko, zašto, što, nema tu utjehe ni opravdanja, a sigurna sam da nikom nije lako, ni obiteljima poginulih, ni posadi, nikome. Pa meni je teško koja ih ne poznajem, mogu samo pretpostaviti kako je njima - nastavlja mještanka Malog Lošinja.

U istragu se uključila i državna agencija

Policija je odmah ogradila cijelo područje. Prilaz je bio zabranjen i jučer s obzirom na to da je očevid i dalje trajao. Cijelo nedjeljno poslijepodne čekali su dizalicu kako bi podignula rampu te kako bi izvukli tijela nesretnika. No na kraju su, doznaje se, rampu uspjeli dignuti mehanizmom broda.

Što se točno dogodilo da dođe do ovakve tragedije, nije poznato. Neslužbeno se spominju kvarovi na rampi, ali i klinovi koji su trebali osigurati da rampa ne dođe tek tako u slobodan pad.

- Mišljenja sam da je rampa bila neispravna, pa je trajekt morao biti stavljen izvan funkcije - rekao nam je u razgovoru jedan od inženjera s višegodišnjim iskustvom u funkcioniranju brodskih rampi.

Da je određenih problema bilo, spominju i mještani Lošinja, a javila se i novinarka Al Jazeere Marina Barukčić Stričević koja je baš prije nekoliko dana bila na trajektu i svjedočila problemima s rampom.

- O tome se priča na otoku Silbi, gdje taj brod vozi, već duže. Onda sam to i ja doživjela 6. kolovoza, kad smo se vraćali s izleta s Premude na Silbu, oko 19 sati. Rampa se nije otvarala, oni su tu nešto lupali. Mi smo stajali pred izlazom, bilo je sparno i vrijeme je sporo prolazilo. Čulo se samo to lupanje. Odjednom se rampa počela spuštati, imala sam dojam kao da je to iznenadilo i članove posade. Mi smo se zezali kao putnici među sobom da ćemo još morati skakati s broda, posadi je netko dobacio da smo mogli ostati u brodu, a oni su slegli ramenima, nisu izgledali pretjerano zabrinuto, kao da su naviknuli na to da zapinje - rekla je Marina za 24sata.

U istragu se jučer uključila i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Jadrolinija je jučer na svim svojim brodovima spustila zastave na pola koplja te izvjesila crnu zastavu žalosti. Posadu broda Lastovo iskrcali su te će za njih osigurati psihološku pomoć. Na trajekt će uputiti novu posadu. Kad će isploviti, nije poznato. U međuvremenu su obiteljima poginulih iz Jadrolinije izrazili sućut. Tome su se priključili i predsjednik Republike Zoran Milanović, Vlada, resorno ministarstvo...

Kako doznajemo, tri poginula mornara su iz Zadra, Solina i Vinišća. Razgovarali smo s prijateljima poginulog mornara iz zadarskoga kraja.

- Poznavao sam ga vrlo dobro. Nezahvalno mi je išta reći. Svaka kompanija ima svoja pravila, brod najbolje poznaju ljudi koji rade na njemu. Iznad svega je najvažnije pravilo ono koje se tiče sigurnosti. Pokojni je bio čovjek koji je jednostavno mario najviše za to - rekao nam je kapetan s dugogodišnjim iskustvom i kapetan poginuloga kormilara.

'Bio je savjestan čovjek, dobre ćudi'

- Kad pogine posada, uzaludno je govoriti što se moglo napraviti. Pokojni je zaista uvijek brinuo da svi budu sigurni, i on i posada - dodao je.

Stradali mornar imao je, kažu nam njegovi susjedi, 55 godina, a godinama je bio zaposlenik Jadrolinije. Inače je rodom iz zadarskog zaleđa.

- Miran, savjestan, iznimno dobre ćudi. Nije imao vlastitu obitelj, no jest dva brata i sestru. Svi su u šoku. On je zaista slovio za čovjeka koji svoj posao obavlja krajnje savjesno i odgovorno. Jednostavno nije bio jedan od onih koje treba upozoravati što znači sigurnost, specijalno na brodu. Kako se našao s kolegama ispod rampe, nije nam jasno - kažu susjedi stradalog muškarca. 