PRESLAGIVANJA NA JESEN PLUS+

Rekonstrukcija Vlade: Kome će sve Plenković reći zbogom

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 6 min
Rekonstrukcija Vlade: Kome će sve Plenković reći zbogom
Zagreb: 110. sjednica Vlade | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

NOVI EXPRESS Šef Vlade i HDZ-a nakon ljetnog odmora planira presložiti većinu u Saboru i izbaciti DP iz Vlade. Upućeni govore da će mu podršku dati i zamjena Kreše Beljaka koji ide za ambasadora

Najveća tajna hrvatske politike zadnjih mjeseci razotkrivena je tijekom godišnjih odmora. Naime, predsjednik Vlade Andrej Plenković skinuo je kilograme, ali nije htio otkriti koliko točno. Očito je da se premijer odlučio pobrinuti za svoje zdravlje jer, kako je sam rekao, liječnici su mu nakon ablacije srca naložili da smršavi. Premijer je sad u punoj formi, živi zdravo i ima energije. A energija će mu itekako trebati za burnu jesen jer je za rujan ili listopad ostavio rekonstrukciju Vlade, odnosno parlamentarne većine.

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.

