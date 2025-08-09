Obavijesti

ČEKA GA KAZNA

Rekorder s njemačke autoceste: Vozio nevjerojatnih 321 km/h!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Policija provodi cjelodnevni nadzor brzine kretanja vozila | Foto: Kristina Stedul Fabac, Nel Pavletic/PIXSELL

Poznate njemačke autoceste privukle su interes diljem svijeta zbog nedostatka ograničenja brzine

Rekordnu brzinu na njemačkom autoputu zapadno od Berlina postigao je vozač s čak 321 km/h. Dio autoceste gdje je uhvaćen rekorder ima ograničenje od 120 km/h. Identitet vozača nije objavljen, a njemačka policija uhvatila ga je na autocesti A2 u blizini Burga 28. srpnja, prenosi CNN.

Vozača su kaznili s 900 eura i zabranili vožnju na tri mjeseca, priopćila je u utorak policijska uprava Magdeburga.

Poznate njemačke autoceste privukle su interes diljem svijeta zbog nedostatka ograničenja brzine. Njemačke vlasti i vozački klubovi godinama su se prepirali o tome treba li se ta politika nastaviti.

Neograničene brzine nisu univerzalne na autocesti, budući da su dijelovi autoceste podložni ograničenjima brzine.

