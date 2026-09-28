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REKORDNE BROJKE Bajsom do Amerike! Bicikl jutros spašavao Zagreb od prometnog kolapsa

Piše Ivan Štengl,
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REKORDNE BROJKE Bajsom do Amerike! Bicikl jutros spašavao Zagreb od prometnog kolapsa
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Digitalna platforma koja povezuje licencirane autotaksi prijevoznike s korisnicima - Bolt potvrdila je Hini kako je potražnja za taksi vožnjom danas porasla za 300 posto u odnosu na prošli ponedjeljak.

Nema javnog prijevoza? Nema niti problema, zahvaljujući lijepom vremenu (i štrajku) Zagrepčani su danas biciklom išli do posla ili škole. Kako piše Nextbike, do 8 sati je bilo gotovo 4000 najmova Bajsa. To je 168 posto više nego u istom razdoblju uobičajenog radnog dana. Do sada je Bajsom prijeđeno više od 18.000 km, što je ravno udaljenosti od Zagreba do Novog Zelanda. Medijalna vožnja trajala je 18 minuta, a u prosjeku se prelazilo oko dva i pol kilometra.

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Nextbike Croatia | Video: 24sata

Digitalna platforma koja povezuje licencirane autotaksi prijevoznike s korisnicima - Bolt potvrdila je Hini kako je potražnja za taksi vožnjom danas porasla za 300 posto u odnosu na prošli ponedjeljak. 

U Boltu ističu kako prate događanja i da su partner vozačima dostavili sve relevantne informacije te da su, s obzirom na najavljeni štrajk i gotovo potpunu nedostupnost javnog prijevoza u Zagrebu, očekivali znatno veću potrebu za alternativnim oblicima prijevoza.

"Iako je ponedjeljak i inače najfrekventniji dan za jutarnje vožnje na zahtjev u Zagrebu, potražnja za Bolt vožnjama jutros je porasla za 300 posto u odnosu na prošli ponedjeljak", odgovorili su u Boltu.

Dodali su da se njihov tim pripremao od prošlog tjedna, pa su korisnicima putem medija preporučili da vožnje rezerviraju unaprijed, a partner vozače obavijestili o očekivano većoj potražnji te ih pozvali da budu aktivni i dostupni na platformi.

Istaknuli su kako imaju najveću mrežu od nekoliko tisuća partner vozača koji su danas već od prije 6 sati ujutro bili aktivni na platformi.

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"Njihov velik odaziv omogućio je visoku dostupnost vožnji i u uvjetima iznimne potražnje i u okolnostima iznimnog opterećenja. Zahvaljujemo partner vozačima koji su u vršnim satima od 6 do 10 sati bili aktivni na platformi i dali svoj maksimum kako bi prevezli što veći broj građana te odgovorili na najveći mogući broj zahtjeva", poručili su iz Bolta. 

Povećanu potražnju očekuju i tijekom poslijepodnevnih sati.

Njihove stalne analize, istaknuli su, pokazuju da ponedjeljkom ujutro Zagrepčani najčešće putuju prema zdravstvenim ustanovama: KBC Zagreb, KB Dubrava, Merkur, Vinogradska i Sveti Duh, ali i prema Petrovoj bolnici, gdje trudnice odlaze na preglede, te Klaićevoj, gdje roditelji dovode djecu, ali da uz pacijente, važan dio korisnika čine i zdravstveni djelatnici koji putuju na svoja radna mjesta.

Podsjećaju kako je Bolt digitalna platforma koja povezuje licencirane autotaksi prijevoznike s korisnicima, a ne poslodavac vozača pa ne mogu utjecati na broj vozača usred izvanrednih okolnosti, ali i da im široka mreža partner vozača omogućuje brz odgovor na povećanu potrebu građana za prijevozom.

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