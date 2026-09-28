REKORDNE BROJKE Bajsom do Amerike! Bicikl jutros spašavao Zagreb od prometnog kolapsa

Nema javnog prijevoza? Nema niti problema, zahvaljujući lijepom vremenu (i štrajku) Zagrepčani su danas biciklom išli do posla ili škole. Kako piše Nextbike, do 8 sati je bilo gotovo 4000 najmova Bajsa. To je 168 posto više nego u istom razdoblju uobičajenog radnog dana. Do sada je Bajsom prijeđeno više od 18.000 km, što je ravno udaljenosti od Zagreba do Novog Zelanda. Medijalna vožnja trajala je 18 minuta, a u prosjeku se prelazilo oko dva i pol kilometra.

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Digitalna platforma koja povezuje licencirane autotaksi prijevoznike s korisnicima - Bolt potvrdila je Hini kako je potražnja za taksi vožnjom danas porasla za 300 posto u odnosu na prošli ponedjeljak.

U Boltu ističu kako prate događanja i da su partner vozačima dostavili sve relevantne informacije te da su, s obzirom na najavljeni štrajk i gotovo potpunu nedostupnost javnog prijevoza u Zagrebu, očekivali znatno veću potrebu za alternativnim oblicima prijevoza.

"Iako je ponedjeljak i inače najfrekventniji dan za jutarnje vožnje na zahtjev u Zagrebu, potražnja za Bolt vožnjama jutros je porasla za 300 posto u odnosu na prošli ponedjeljak", odgovorili su u Boltu.

Dodali su da se njihov tim pripremao od prošlog tjedna, pa su korisnicima putem medija preporučili da vožnje rezerviraju unaprijed, a partner vozače obavijestili o očekivano većoj potražnji te ih pozvali da budu aktivni i dostupni na platformi.

Istaknuli su kako imaju najveću mrežu od nekoliko tisuća partner vozača koji su danas već od prije 6 sati ujutro bili aktivni na platformi.

"Njihov velik odaziv omogućio je visoku dostupnost vožnji i u uvjetima iznimne potražnje i u okolnostima iznimnog opterećenja. Zahvaljujemo partner vozačima koji su u vršnim satima od 6 do 10 sati bili aktivni na platformi i dali svoj maksimum kako bi prevezli što veći broj građana te odgovorili na najveći mogući broj zahtjeva", poručili su iz Bolta.

Povećanu potražnju očekuju i tijekom poslijepodnevnih sati.

Njihove stalne analize, istaknuli su, pokazuju da ponedjeljkom ujutro Zagrepčani najčešće putuju prema zdravstvenim ustanovama: KBC Zagreb, KB Dubrava, Merkur, Vinogradska i Sveti Duh, ali i prema Petrovoj bolnici, gdje trudnice odlaze na preglede, te Klaićevoj, gdje roditelji dovode djecu, ali da uz pacijente, važan dio korisnika čine i zdravstveni djelatnici koji putuju na svoja radna mjesta.

Podsjećaju kako je Bolt digitalna platforma koja povezuje licencirane autotaksi prijevoznike s korisnicima, a ne poslodavac vozača pa ne mogu utjecati na broj vozača usred izvanrednih okolnosti, ali i da im široka mreža partner vozača omogućuje brz odgovor na povećanu potrebu građana za prijevozom.