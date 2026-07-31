Rekordno nizak vodostaj rijeke: 'Na dunavskoj plaži pronašli smo groblje starih auta...'

Ovih dana rijeke Dunav i Drava u Slavoniji izgledaju pomalo jezivo. Obje su dosegnule rekordno niske vodostaje pa se moćni Dunav, s čak -122 centimetra, sveo na omanju rječicu, dok je Dravom zabranjena plovidba zbog niskog vodostaja. Obje su rijeke velikim dijelom pokazala svoja korita. Dok je Drava na -174 centimetra kraj osječke Tvrđe otkrila i ostatke staroga Garnizonskog kupališta, koje datira s kraja 18. stoljeća, Dunav je u različitim dijelovima svoga toka otkrio stvarno zanimljive potope.

Naime, već smo pisali o ostacima starog i velikog vučnog broda iz vremena Austro-Ugarske, potopljenog kraj Iloka, koji je sad već gotovo pa “izronio” s dna.

Kraj Vukovara i njegove Ade, koja je tijekom ljetnih mjeseci kupalište, Dunav je tako nizak da je čovjek iz Srbije autom prešao sa srpske strane i došao na kupanje. Malo je i zastao na sredini Dunava te izašao iz auta da utvrdi taj nevjerojatan doživljaj.

Prije dva tjedna u koritu Dunava otkrivena je i neaktivirana bomba zaostala iz rata, koju su potom pirotehničari uništili, ali otkrićima s dna Dunava najviše je ostao iznenađen maleni Jona iz Valpova, koji je s tatom Ivanom došao u Batinu na obalu Dunava jer ih je baš zanimalo što je Dunav tamo otkrio.

- U Batini imamo vikendicu i često idemo ljeti tamo na kupanje i pecanje. Kako do sada Dunav nikad nije bio tako nizak, sin i ja smo pošli do obale u šetnju. Osim što nije bilo naše plaže na kojoj se inače kupamo, odnosno nije bilo Dunava, nego je sve postala suha pješčana plaža, otkrili smo prizore koji se rijetko viđaju. Na pješčanim sprudovima i u plićacima izronile su olupine automobila, ostaci brodova, čamaca i razni drugi predmeti koje rijeka inače skriva. Mali je bio oduševljen istražujući što je sve u vodi i ispod pijeska. Osjećao se kao pravi lovac na blago - smije se tata Ivan prepričavajući nam sasvim novi doživljaj rijeke uz koju tako dugo žive.

Kaže kako je čak mogao prepoznati o kojim je automobilima riječ. To su Golf “jedinica”, Stojadin i Yugo.

- Događalo se da Dunav jako padne, ali se ovi ostaci do sada nisu vidjeli. I nismo mi bili jedini koji smo došli istraživati riječno korito, no iako prizori izgledaju zanimljivo, olupine su uglavnom obrasle algama, zahrđale i mogu biti opasne zbog oštrih rubova pa treba biti oprezan - priča tata Ivan dodajući kako ipak nisu našli ništa osobito vrijedno.