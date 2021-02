Sveučilište u Zagrebu tjednima tresu tri afere: kriza uprave Filozofskog fakulteta, nagrađivanje navodnih seksualnih predatora i seksualno zlostavljanje studenata i studentica.

Rektor Damir Boras na pitanja oko nasilja odgovara da, dok se ne dokaže krivnja, štiti i žrtve i navodne nasilnike, a ako se dokaže, za to će biti “nulta tolerancija”. S druge strane, sve radi kako bi na čelu FFZG-a zadržao svojeg izabranika Miljenka Šimpragu. U sedam godina mandata iza Borasa su se nanizale neumjesne izjave poput “slikajte ovu našu lijepu kadetkinju, ne samo pametnu, nego i lijepu”. Milana Bandića, gradonačelnika s milijunskim optužnicama, nazvao je “rasnim političarem” i time pravdao što mu je htio dati počasni doktorat. Sam sebi je dodjeljivao novac za financiranje znanstvenih radova. Riječ je o više od 200.000 kuna, no zaključio je kako se ne radi o sukobu interesa, jer mu to dodjeljuje Senat. Ovoga puta u fokusu nije zloporaba pravilnika Sveučilišta radi vlastitih interesa, nego nagrađivanje navodnih seksualnih predatora. Naime, rektor Boras je urgirao za dugogodišnjeg prijatelja s Filozofskog fakulteta, kojemu matični Odsjek na kojem je radio nije htio dodijeliti status profesora emeritusa upravo zbog optužbi za seksualno zlostavljanje.

Pismo poslano Buriloviću

- Ne mogu davati nikakve izjave po preporuci odvjetnika - odgovorio nam je Boras i brzo poklopio. Nakon više tjedana ministar Radovan Fuchs je poslao dopis Sveučilišnom savjetu da analizira trenutačnu situaciju i pravne okolnosti.

- S obzirom na aktualna događanja na Sveučilištu u Zagrebu molim vas, kao tijelo koje nadzire zakonitost djelovanja sveučilišnih tijela i tijela sastavnica, da analizirate i utvrdite činjenične i pravne okolnosti u aktualnoj situaciji na Sveučilištu u Zagrebu te donesete i provedete aktivnosti, mjere i odluke u skladu s vašim ovlastima te nas izvijestite o učinjenom - stoji u dopisu koji je Fuchs poslao Luki Buriloviću, predsjedniku savjeta. Burilović, ujedno i šef HGK, godinu dana nije sazvao sastanak savjeta, čak ni kad su članovi uprave FFZG-a tražili njihovu reakciju na Borasovu pravnu “gimnastiku” zbog koje FFZG nema dekana.

- Mi smo njima pisali i molili ih da reagiraju još 2016., kad je sve počelo, ali nas ignoriraju, tako da smo od tog savjeta odustali - govori nam profesorica Meri Tadinac s Filozofskog.

U Sveučilišnom savjetu sjede Joško Klisović i Željko Reiner kao predstavnici Hrvatskog sabora. Taj isti Savjet bi na godišnjoj razini trebao podnositi Saboru izvješće o radu Sveučilišta, no to nije napravljeno već četiri godine, na što je upozoravao saborski zastupnik Damir Bakić.

Savjet ne podnosi izvješća

- Prekršen je zakon, i kršen je taj isti zakon četiri godine, zapravo i dulje, a kršilo ga je tijelo u koje je ovaj dom imenovao svoja dva člana - rekao je Bakić u Saboru još u rujnu 2020. Iz MZO-a kažu kako ne mogu puno poduzeti zbog autonomije Sveučilišta.

- Upućujemo Vas da se obratite Senatu Sveučilišta u Zagrebu jer su članovi Senata jedini koji imaju zakonsku mogućnost reagirati i poduzeti odgovarajuće korake u skladu sa Zakonom - odgovaraju nam. No Ministarstvo ima mogućnost provedbe Upravnog nadzora nad Sveučilištem po odluci Ustavnog suda od 4. veljače 2020. Rektor Boras je tad zatražio procjenu ustavnosti Upravnog nadzora koji je pokrenula tadašnja ministrica Blaženka Divjak. Tvrdio je da je to zadiranje u autonomiju, a pune tri godine Sveučilište nije ministarstvu dostavljalo dokumentaciju o svom radu.

No kako je Sveučilište financirano državnim proračunom, MZO ima pravo na Upravni nadzor jer je to u njegovu resoru. S obzirom na to da je rektor Boras imao pismenu prijavu protiv profesora kojeg je nagradio statusom emeritusa, MZO tako može pokrenuti nadzor nad Sveučilištem zbog sumnje na nepravilnosti u provođenju postupka nakon zaprimanja prijave i dodjeljivanja statusa emeritusa. Dok se čeka reakcija Senata Sveučilišta, počeo je pritisak i na Borasove suradnike.

Njegov najbliži suradnik, prorektor Ante Čović, mogao bi u mirovinu. Ima 71 godinu te je zakonski stekao sve uvjete za umirovljenje, no danas je Nacionalno vijeće za znanost trebalo raspravljati hoće li mu se radni odnos produljiti za još dvije godine.