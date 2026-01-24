Obavijesti

Rektor potpisuje ugovore od 1,8 milijardi eura, a ne snosi baš nikakvu odgovornost!

Piše Ana Dasović,
24sata Zagreb: Dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Ivan Koprić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedini je protukandidat Stjepanu Lakušiću za novi rektorski mandat u Zagrebu. Za Express otkriva svoje planove za novo sveučilište

Za manje od dva mjeseca, 10. ožujka, Sveučilište u Zagrebu birat će novoga rektora. Dosadašnji četverogodišnji mandat odradio je Stjepan Lakušić, koji je i jedan od dva kandidata za sljedeće četiri godine. On sveučilište vodi vrlo udaljeno od javnosti, na način koji ne dopušta raspravu kakva bi se očekivala od akademske zajednice. Sveučilište je prije četiri godine vapilo za obnovom poslije potresa, što je bio i jedan od razloga za izbor Lakušića, tadašnjeg dekana Građevinskog fakulteta. No osim same obnove, najstarije i najveće hrvatsko sveučilište u ove četiri godine ne samo što nije puno napredovalo. Svijet općenito, pa tako i svijet znanosti i visokog obrazovanja doživljava hiperbrze, tektonske promjene, no Zagrebačko sveučilište tone u sve veću tišinu i gubi na važnosti, unatoč brojnim međunarodno uspješnim znanstvenicama i znanstvenicima, predavačima i velikim projektima. Strateški, naime, ne događa se ništa važno, nema vizije, barem ne javno, kako se suočiti s izazovima poput umjetne inteligencije, novih modela obrazovanja, pomaka u znanstvenom djelovanju, infrastrukturnom razvoju...

