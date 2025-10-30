FOTO U Puli pronašli skulpturu 'Usnulog Kupida' iz 2. stoljeća

Remek-djelo antičke umjetnosti, mramorna skulptura "Usnulog Kupida" iz 2. stoljeća, pronađeno je na privatnoj parceli u samome središtu Pule u sklopu arheoloških istraživanja. Istaknuto je to u četvrtak na konferenciji za novinare u Arhoeloškom muzeju u Puli.

Riječ je o iznimnom arheološkom nalazu otkrivenom u ulici Castropola u Puli, koji je na konferenciji prvi put predstavljen javnosti, kao i okolnosti njegova otkrića i značaj za antičku baštinu grada. Skulptura je pronađena na privatnoj parceli tvrtke "Kaštel centar" između Cvečićevog i Glavinićevog uspona, na zemljištu površine 1200 kvadrata, i to u luksuznoj prostoriji koja je, prema prvim procjenama stručnjaka, pripadala bogatom rimskom domusu.

Pula: Predstavljen nedavno poronađen “Usnuli Kupid” | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Djelo dugačko 98, široko 44 a visoko 30 centimetara pronađeno je u dva dijela, no unatoč tome arheolozi ga opisuju kao "savršenstvo antičkog kiparstva", a s​​​​kulptura prikazuje Kupida koji leži na lavljoj koži, a pokraj njega je mali gušter.

- Djelo će tek biti očišćeno i restaurirano, no već sada izaziva divljenje zbog iznimne izrade i očuvanosti. Riječ je o izuzetnom nalazu koji svjedoči o bogatstvu i kulturi antičke Pule. Tko je naručio ovo luksuzno umjetničko djelo i kome je pripadala otmjena prostorija u kojoj je pronađeno, još se ne zna, ali je sigurno da je Pula ovim otkrićem ponovno potvrdila status arheološke riznice Mediterana - rekao je ravnatelj Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo dodavši kako sada slijedi lasersko čišćenje i onda će skulptura biti dio stalnog postava muzeja.

Ustvrdivši kako je ovo izvanredno otkriće pronalaziteljica nalaza Aleksandra Paić rekla je kako je to "nalaz koji se pronalazi jednom u životu" te kako je skulptura pronađena u domusu.

- Istražena je velika površina, sada već znamo, antičkog domusa, odnosno dva objekta koja se nalaze na prostoru između Cvečićevog i Glavinićevog uspona. U prostoriji gdje je pronađen bila je ogromna količina mramornog materijala - istaknula je Paić.

Voditeljica antičke zbirke Arheološkog muzeja Istre Silvana Petešić rekla da je taj domus bio raskošno opremljen, a sama skulptura izrađena je od bijelog mramora, čije se porijeklo ne može još utvrditi.

- Radi se o jednom dječaku nazvanom Erotom. Inače erot ima svoju dublju povijest već u antičkoj Grčkoj, u 7. stoljeću pojavljuje se u ljubavnoj poeziji, ali još uvijek samo kao pojam, a svoje antropomorfne oblike dobiva tek kasnije. On je u početku prikazivan kao vrlo lijepi mladić, krilati mladić skladnih proporcija tijela. Naš erot leži na lavljoj koži, a glava mu počiva na glavi lava, koja je vrlo minuciuzno napravljena - objasnila je Petešić.

Dodala je da ovakve skulpture nisu toliko rijetke i u Europi ih ima dosta, osobito u Italiji. Što se tiče datacije, navela je, može se sa sigurnošću reći da je Kupid iz drugog stoljeća. Nađen je na otprilike tri metra od hodne površine te da nakon završetka arheoloških istraživanja, slijedi njegovo čišćenje i prezentiranje. Inače, na parceli gdje je pronađena skulptura planira se gradnja butik hotela.