Renata Ivanović iz stranke Možemo: 'Vrijeme je za promjene u Samoboru...'

Ivanović je istaknula da su dosadašnje vlasti gušile potencijal Samobora dugi niz godina te da grad ima velike potencijale u ljudima, prostoru, tradiciji i gospodarstvu.

„Gušili su ga radi interesa, građevinskog lobija i i klijentelizma. Mi možemo drugačije i imamo potpuno drugačiji program okrenut održivom razvoju i dugoročnom rastu grada Samobora koji se razvija posljednjih godina sve više, s obzirom na dolazak novih stanovnika”, rekla je.

Ivanović smatra da je Samobor dosad bio zapušten te ističe da su u njihovom programu najvažnije točke ravnomjeran razvoj grada i njegove infrastrukture

„Trećina Samobora nema kanalizaciju, mnogi dijelovi nemaju niti vodovod, pojedine stambene zone nemaju pristup cesti i do mnogih kuća ne može doći ni hitna pomoć. To je sramotno i nedopustivo i mi ćemo to mijenjati”, poručila je Ivanović.

Dodala je da u svojem programu 'kažu stop betonizaciji' te najavila neke od najvažnijih projekata koje će pokrenuti postane li samoborska gradonačelnica. Između ostalog, obećala je izgradnju novih naselja s javnim sadržajima i novog doma umirovljenika te istaknula da će gradska uprava biti otvorena za građane.

Sandra Benčić je istaknula da Možemo već neko vrijeme djeluje u Samoboru te da su okupili 'sjajan tim koji garantira ono što je Možemo garantiralo i četiri godine u onim gradovima u kojima su došli na vlast' - u Zagrebu i Pazinu.

„To je ono što smo obećali da će biti naš fokus i prioritet, kao što je infrastruktura za vrtiće, škole, zdravstvena infrastruktura, izgradnja stanova za mlade obitelji, promjena iz divljeg urbanističkog koncepta u red u prostoru, borba s građevinskim lobijima i ulaganja u obrazovanje, kulturu i u sport”, kazala je Benčić.

Naglasila je da su upravo to napravili u Zagrebu i Pazinu dodajući da je to ključna razlika između Možemo i drugih koji imaju obećanja, a ne izvršavaju ih.

„Mi smo ih itekako izvršili. To se može vidjeti upravo na tom primjeru i to ćemo napraviti i u Samoboru, zato što je nama izuzetno važno da kada nas se za četiri godine prozove što jesmo i što nismo napravili, da možemo reći da je ono što smo obećali i izvršeno”, zaključila je Benčić.