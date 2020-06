'Rendžeri na Plitvicama su nas napali i vikali da krademo samo zato što imamo tamniju kožu'

Ravnatelj NP Plitvička jezera Tomislav Kovačević u izjavi nije poricao događaj te je najavio da će obojica njihovih djelatnika biti sankcionirani zbog neprimjerenog ponašanja.

<p>Uprava Plitvica u srijedu je najoštrije osudila neprimjereno ponašanje svojih djelatnika prema dvjema posjetiteljica koji su sumnjičili za džeparenje i glasno pozivali posjetitelje da čuvaju svoje stvari, a one su zbog tamnije boje kože tu lažnu osudu doživjele kao rasistički napad.</p><p>Kako one prepričavaju na društvenim mrežama djelatnik Plitvica je posjetiteljima pred njima vikao "čuvajte novčanike, njih dvije su profesionalne kriminalke, ovo su lopovi“.</p><p>Kasnije je posjetiteljica na društvenim mrežama napisale da se zove Ivana, da je iz Slavonskog Broda, i da razlikuje samo po tome što joj je koža „tamnija“ i dodaje: „Čitate o Afroamerikancima u Americi, a što je ovo nego čisti rasizam“.</p><p>Dodala je kako se nakon prvog djelatnika prema njoj i njezinoj sestri jednako neprimjereno i bez namjere da se ispriča ponašao i rendžer koji je došao naknadno. Bio je „nepristojan i nije želio dati podatke čovjeka koji nas je napao, ni broj telefona ravnatelja“.</p><p>Ravnatelj NP Plitvička jezera <strong>Tomislav Kovačević</strong> u izjavi za Hinu nije poricao događaj te je najavio da će obojica njihovih djelatnika biti sankcionirani zbog neprimjerenog ponašanja.</p><p>„U ime Nacionalnog parka Plitvička jezera izražavamo duboko žaljenje i incident najoštrije osuđujemo. U telefonskom razgovoru ispričao sam se gošćama i izrazio duboko žaljenje zbog neugodnosti kojima su bile izložene. Napominjem da postupanje i ponašanje djelatnika u konkretnoj situaciji nije obrazac ponašanja u Nacionalnom parku Plitvička jezera“, rekao je Kovačević.</p><p>Bez želje da umanji značaj tog incidenta, Kovačević je objasnio da su upravo tog dana imali pritužbe nekih gostiju da im je ukraden novčanik, da problem džeparenja postoji na mjestima gdje je puno ljudi, da je do verbalnog incidenta došlo jer je djelatnik htio zaštititi posjetitelje, te da su naslovi „rasizam na Plitvičkim jezerima“ pretjerani, neprimjereni i štetni“.</p><p>Ličko senjska policija nije dobila dojavu o događaju.</p>