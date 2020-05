Narod navalio na NP Plitvice: Sretni smo kao '95, nakon rata

Nadali smo se posjetiteljima, ali ovakav boom ipak nismo očekivali. Naše oduševljenje i radost može se usporediti samo s onim kojeg smo osjećali 1995. godine kada smo otvorili nakon rata. Povratak na posao nakon dva mjeseca, što je više nego ikada u 71 godina postojanja, za svih nas 668 stalno zaposlenih je razlog za slavlje, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Ognjen Borčić, glasnogovornik Nacionalnog parka Plitvice.

Razlog slavlja su rasporedane ulaznice za dva dana vikenda, a gosti koji su 'pokupovali' karte, uglavnom su iz Dalmacije i Zagreba, a ima i posjetitelja iz Slavonije, pa čak i Istre.

POGLEDAJTE VIDEO:

Plitvička jezera otvorila vrata posjetiteljima Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

S trećom fazom popuštanja mjera otvorili su se i nacionalni parkovi, pa tako i Plitvička jezera. Staze su otvorene, a gosti i djelatnici parka moraju se pridržavati osnovnih mjera zaštite.

Cijene ulaznica za ovaj nacionalni park su drastično pale pa tako ulaznica za odrasle košta 50 kuna, za studente 30, a za one od sedam do 18 godina 25 kuna. Mlađi od sedam godina ne plaćaju ulaznicu. Ta akcija trajat će do 24. svibnja kada cijena raste.

Od 25. svibnja do 18. lipnja odrasli će plaćati 90 kuna ulaznicu, studenti 55, dok cijena ulaznice za one od sedam do 18 godina ostaje ista - 25 kuna. Isto vrijedi i za mlađe od sedam godina.

Od 19. lipnja do 12. srpnja karta za odrasle koštat će 200 kuna, za studente 125 kuna, a za djecu od sedam do 18 godina 70 kuna.

Pojeftinjenje karata je dio kampanje 'Proljeće na Plitvičkim jezerima', rekao nam je ravnatelj Tomislav Kovačević koji je apelirao na goste da kartu rezerviraju unaprijed, a preporučeno je plaćanje karticama.

- Očekujemo da će idući vikend doći više posjetitelja, a nadamo se da će moći svi uživati u Plitvicama - rekao je Kovačević.

Posjetitelji jedva dočekali otvorena vrata Plitvica

Nakon dvomjesečne izolacije jedva smo dočekali da se popuste mjere i da možemo otići negdje na izlet, a kako su cijene karata sada jeftine odlučili smo se posjetiti upravo NP Plitvička jezera - rekla nam je grupa studenata, šestero prijatelja iz Zagreba koji su treću fazu popuštanja mjera iskoristili već prvog dana, u ponedjeljak kada su ukinute e-propusnice i kada su uz ugostiteljske objekte vrata otvorili i nacionalni parkovi i parkovi prirode.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Naime uslijed pandemije koronavirusa Park je po prvi puta u povijesti, u 71. godini od osnutka na duže razdoblje bio zatvoren za posjetitelje.

Svoje prve goste u ponedjeljak su dočekali s drastično sniženim cijenama ulaznica koja su dio kampanje 'Proljeće na Plitvičkim jezerima' i u narednih dva tjedna ulaznica za odrasle košta 50 kuna, za studente 30, a za one od sedam do 18 godina 25 kuna, dok najmlađi ne plaćaju ulaznicu. Ravnatelj Tomislav Kovačević apelira na goste da kartu rezerviraju unaprijed, a preporučeno je i plaćanje karticama.

- Danas smo otvorili sustav posjećivanja i četiri ugostiteljska objekta uz uvjete koje je propisao Stožer i HZZJZ. Sukladno trenutnom stanju održavanje socijalne distance bili smo primorani promjeniti programe obilaska. Kreirali smo ih sedam u kojima se ne koristi panoramski vlakić, već se više šeće po prirodi što je i korisno za posjetitelje nakon ove karantene i u obilasku se koriste elektrobrodovi koji sada prevoze upola manje ljudi, njih 50-ak. Djelatnici parka su raspoređeni u parku i usmjeravaju posjetitelje i upućuju ih na mjere. S online prodajom ulaznica smo krenuli u nedjelju, danas je nešto manje posjetitelja, a već prvi veći priljev gostiju očekujemo za vikend. Također smo smanjili i broj posjetitelja, te ih dnevno u park može ući do 6000 - kazao je Ognjen Borčić dodajući da su optimistični i u turističkoj sezoni očekuju veći priljev posjetitelja nakon što se otvore granice.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Inače Park posjeti do pet posto domaćih posjetitelja dok su ostali inozemni. Vrijeme dok su bili zatvoreni iskoristili su za obnovu infrastrukture Ulaza 1, a mir i tišinu u Parku iskoristile su i životinje, velike zvijeri poput medvjeda, vuka i risa kojima je park prirodno stanište i bez prisutnosti ljudi su se slobodnije kretale i područjem Parka i širem području.

- Naše kamere su zabilježile značajnije kretanje faune, velikih zvijeri kojima je Park prirodno stanište i snimile su kretanje sve tri vrste, medvjeda, risa i vuka. Možemo se pohvaliti da imamo deset jedinki risa na što smo iznimno ponosni s obzirom da je ugrožena vrsta u Europi, a na ovom području je bio izumro - kaže Borčić.

Tema: Hrvatska