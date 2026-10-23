Reporterka 24sata u gradu u kojem je krenuo Vučićev pad: 'Dosta je njegove vladavine'

Za dva dana u Srbiji su izvanredni parlamentarni izbori. Ako se njihov narod pita, najvažniji izbori od 2000. godine, kad je svrgnut Slobodan Milošević. S političke strane gledano, atmosfera je napeta. Na izborima će građani Srbije imati 18 lista, ali najvažniji politički sukob vodi se između vladajućeg bloka Aleksandra Vučića i studentskog pokreta, koji je izrastao iz dvogodišnjih protukorupcijskih prosvjeda.

Studentska lista predstavlja više od klasične političke stranke jer je prerasla u širi pokret koji čine brojne osobe iz njihove akademske i političke zajednice, kao i javne osobe. Izlazne ankete pokazuju da su za nekoliko postotaka "studenti" ispred Vučićeve "Ujedinjene Srbije". Njihov moto je "Studenti pobjeđuju".

Očekivano, studenti imaju veću podršku u Novom Sadu, gradu koji je 1. studenoga 2024. godine potresla velika tragedija. Na željezničkom kolodvoru tad je pala nadstrešnica i usmrtila 16 osoba. Bio je to dan koji je sablaznio cijelu Srbiju i od prvoga dana tražila se odgovornost osoba, institucija i vlasti koji su stajali iza posla rekonstrukcije nadstrešnice. Do danas te osobe nisu procesuirane niti je itko na bilo koji način odgovarao za tragediju. Smatra se da iza svega stoji korumpirani sustav koji nikad ni za što ne odgovara. A upravo je taj događaj potaknuo studente da se konačno usprotive takvoj vladavini u Srbiji.

Na putu do Novoga Sada nekoliko je policijskih patrola kontroliralo promet. Nismo zamijetili povećani broj policije na cestama i ulicama Novoga Sada koji je, okupan suncem, uobičajeno vrvio ljudima u prolazu.

Na dva mjesta u gradu primijetili smo punkt Vučićeve stranke i kako zaustavljaju građane, nude stranački promidžbeni materijal i sakupljaju njihove potpise. Neki su im samo odmahnuli rukom, neki stali da poslušaju što im stranački aktivisti govore i dali su svoj potpis iako je nejasno za što se potpisuju. Jedna je žena nešto opsovala i pokazala im tri prsta.

Navodno Aleksandar Vučić nije službeno bio u Novom Sadu posljednje dvije godine. Kao da si međusobno imaju što zamjeriti, studenti, građani i on.

- Zasićeni smo ovom vlašću. Nadstrešnica je kap koja je prelila čašu. Tragično je što krivci nisu kažnjeni. Narod je nezadovoljan i zastrašen. Dosta je ovoga, iako ne mislim da ćemo promjenom dobiti nešto bitno drugačije. Mladi su za promjene, mi stariji više razmišljamo o posljedicama promjene vlasti - kaže nam Novosađanin kojega smo zaustavili u prolazu.

Nije rekao za koga će glasati, ali je rekao da njegova djeca ne dijele njegove stavove.

Vučićeva stranka ima nekoliko punktova u gradu na kojima dijeli promidžbeni materijal |

Po cijelom gradu kao da se vodi rat predizbornim i stranačkim plakatima i malim naljepnicama koje možete vidjeti po zidovima zgrada i izloga.

Na naslovnicama dnevnih novina također politička lica, naslovi koji ističu favorite, no većina građana medijima ne vjeruje.

- Izbjegavam gledati vijesti jer našim se medijima ne može vjerovati. Studenti se s razlogom bune, ali prestala sam ih podržavati jer su postali nasilni. Meni je 72 i svjedok sam vremena Tita, Miloševića, pa vremena DOS-a od 2000. godine. Mogu reći da je sve to nekako isto. Manipuliranje narodom - kaže nam Slavica i dodaje kako Vučićeva vladavina ima rezultata: obnovljene ceste, zdravstvo, rast mirovina...

- Napredak se osjeti. Ali okružen je lošim ljudima koje treba zamijeniti. Vezano za nadstrešnicu, teško je reći - vlast je kriva. Treba odrediti tko su stvarni krivci. Mislim da istraga nije provedena kako treba - kaže Slavica.

Svakog 1. u mjesecu nekolicina građana Novoga Sada ide do zgrade željezničkog kolodvora upaliti svijeće i donijeti cvijeće žrtvama pada nadstrešnice. Jezive slike pada goleme i teške betonske ploče na ljude i dalje su im u sjećanju.

Zgrada kolodvora i dalje nije u funkciji. Ograđena je žicom. Ispred žice postavljeno je 16 crvenih srca s imenima žrtava. Ispred njih dogorjele svijeće, cvijeće, poruke, plišani medvjedići... Nedaleko od toga mjesta i dalje stoji nekoliko bicikala prekrivenih prašinom, ostavljenih tog dana.

- Nadstrešnica je jako velika tragedija i zna se čega je to posljedica. Kad god prođe taj vlak i svira u stanici, sve Novosađane podsjeti na to. Ovi izbori su naša posljednja nada, mada osobno nemam puno vjere da će se doista nešto promijeniti. Pritisci na glasače su neviđeni. Ljudi kao da ne razmišljaju, zaplašeni su. Mediji su nam katastrofa. Glasači ne znaju stvarno stanje - govori nam Snežana, odnedavno umirovljenica.

Grad je prepun izbornih plakata na kojima političari nude bolje sutra |

S dobro plaćenog posla građevinskog inženjera došla je na malu mirovinu s kojom joj je teško, kao i većini umirovljenika. Ipak, u velikoj mjeri, umirovljenici "drže stranu" Vučiću.

- Ja mu ne vjerujem. Mislim da je na sve spreman. Kad budu izbori, mislim da će svuda biti nereda. On neće priznati poraz. Očekujemo namještanja, laganja... Male stranke će odigrati velike igre. Odvući će glasače i onda se prikloniti vladajućoj strukturi - kaže Snežana koja prati politička događanja jer smatra da je u Srbiji nužna promjena.

Nikome se ne sviđa što je Aleksandar Vučić 27. rujna, neposredno prije podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Srbije, donio odluku o pomilovanju i aboliciji 49 osoba. Ta je odluka u javnosti izazvala oštre reakcije jer nije službeno objavljen cjeloviti popis pomilovanih osoba. Sumnja se da su među pomilovanim osobama i oni koji su odgovorni upravo za pad nadstrešnice.

Ministarstvo pravde Srbije izjavilo je da ne raspolažu podacima koga je točno bivši predsjednik pomilovao jer je tu odluku donio samostalno, mimo uobičajene procedure i mišljenja nadležnih komisija.

- Pa, eto, je li to realno?! Očekivao bi čovjek da se predsjednik ogradi od tragedije i kazni odgovorne, ali ne. Ljudi su ogorčeni jer je politika u svemu što nas okružuje. Iza svakih vrata na koja zakucaš je politika. Ne možeš biti ni taksi vozač ako nisi u političkoj stranci - kaže Tamara, mlada majka dvoje djece.

Kaže kako joj se nisu svidjeli studentski prosvjedi jer su izbijali neredi, nasilje, prekidalo se školovanje i svakodnevno normalno funkcioniranje grada.

- Mogu razumjeti njihove zahtjeve, ali mislim da malo i pretjeruju. Nasilje i prosvjedi nisu rješenje. Isto tako Vučić pred izbore maže oči ljudima, diže mirovine, dječje dodatke, neke povlastice, hvali se izgrađenim cestama.. Ali to je ništa. Kad idem u trgovinu i dalje pazim što ću kupiti i treba li mi to doista. Izaći ću na izbore, ali ću glasati za treću stranu. Nisam ni lijevo ni desno - kaže Tamara.

Umirovljenici kažu da su ovi izbori bitni i da na njih treba izaći |

Sve do jednog studenta koje smo zaustavili i pitali za mišljenje rekli su kako idu glasati i da će svoj glas dati studentskoj listi.

- Pri odluci kome ću dati glas imat ću na umu sve ono što se događalo s nadstrešnicom i poslije. Nisam sudjelovala u prosvjedima, ali sam uz njih. Mislim da oni mogu donijeti promjene u ovoj zemlji. Medije ne pratim jer ne prenose istinu. Politika me ne zanima, ali znam ono što mi je bitno da znam - rekla nam je 20-godišnja Tijana.

No s njom se nikako ne slaže 70-godišnji Bogdan.

- Ovo su jako bitni izbori. Mislim da Vučića treba svim silama podržati inače ćemo vidjeti propast države. Ovi 'žuti' što su do sada sve razvaljivali, sad to hoće opet učiniti preko studenata. Studenti su samo poluga preko koje se ide. Nadstrešnica je teroristički čin. Kad zamijenimo tužiteljstvo i sudstvo, naći će se i ti zločinci. Njih korumpirano tužiteljstvo štiti", siguran je u svoja uvjerenja Bogdan, koji kaže kako je nezadovoljan jedino što ima BiH mirovinu jer je radni vijek proveo u Sarajevu, ali da ima srpsku bio bi sretan.

- Ovdje su dva puta u godinu dana povećali mirovinu, za deset posto. Ljudima ništa ne fali, pune su kafane i restorani. Omladina živi. Vučić je preobrazio zemlju. Ako putujete Srbijom, to su sve obnovljene ceste. Radnih mjesta ima za sve koji hoće da rade. Do prije deset godina to je bila misaona imenica - kaže Bogdan.

Na pitanje što sve u Srbiji može kupiti s 250 eura, koliko je prosječna mirovina, samo se nasmijao.