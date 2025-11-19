EKSKLUZIVNO Dijana Hrka za 24sata: 'Zarađuju na mukama naše djece. Vučić mora pasti'

Ti ljudi zarađuju novac na mojoj muci. Na muci šesnaestero djece. A ja ću stati tek kad pravda bude zadovoljena. Tim riječima Dijana Hrka, majka stradalog Stefana, započela je svoje dosad najemotivnije obraćanje javnosti, govoreći o 17 dana štrajka glađu, borbi za istinu i o sustavu koji, kako tvrdi, "ne radi svoj posao jer je sam umiješan".

Hrka, koja je 2. studenoga započela štrajk glađu ispred Narodne skupštine Srbije, objavila je da ga prekida po savjetu liječnika, ali da se s prosvjeda ne povlači. Obećala je da će ostati na ulici sve dok, kako kaže, "pravda ne proradi".

- Danas je 17. dan... Kako mogu, dobro je - govori vidno iscrpljena Dijana za 24sata.

Svoje zdravstveno stanje opisala je jednostavno, bez dramatiziranja, ali vidno narušenog zdravlja.

- S obzirom na to da je to 16 dana, danas je 17. dan. Sinoć, jučer sam malo jela, danas još ništa. Dobro je. Malo sam klonula, naravno, bole me mišići, i to je normalno. Jutros me jako boljela glava, ali dobro, malo sam se iznervirala... U principu, ne žalim se. Uvijek kažem dobro je. Kako mogu, dobro je - govori nam Dijana.

Govoreći o posjetu svoje majke iz Novoga Sada, u kojemu se tragedija i dogodila, ponovno je progovorila o emocionalnoj težini mjesta na kojemu su poginuli njezin sin Stefan i još 15 mladih ljudi.

- Mnogo je emocija tamo. Više je tamo emocija nego u Beogradu. Kad ste svaki dan pored te stanice i gledate to sve, nije lako.

Ja govorim istinu. Tražim pravdu. Ništa drugo me ne zanima - dodala je Dijana.

Naglasila je da nema političkih zahtjeva osim onih koje je već javno izrekla. Istina i odgovornost za urušenu nadstrešnicu, puštanje svih uhićenih studenata i prijevremeni izbori. Kaže da joj posebno znači posjet europskih zastupnika.

- I imamo još njih deset ovdje stranaca u parlamentu koji su došli. Nadam se da ću se i danas vidjeti s njima. Meni to mnogo znači. Ne samo meni, cijeloj Srbiji - rekla je Dijana.

Najveći dio njezina obraćanja bio je usmjeren na aktualnu vlast, osobito na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojega optužuje za neispunjena obećanja i dvoličnost.

- Da vi znate tko je kod nas predsjednik... Čovjek koji je meni obećao da će svi biti u zatvoru, da će biti procesuirani. Govorio je to do prije nekoliko dana, dok nisam počela sa štrajkom. A onda taj isti čovjek kaže da nije nadležan za sud - rekla je Dijana.

Tvrdi da je Vučić "sve obećao pa sve povukao" te da je "odjednom rekao da nije odgovoran ni za što". Osvrnula se i na predsjednikovu tvrdnju da je prisluškuje Vojno-sigurnosna agencija (VBA) jer je navodno snimala razgovor s Vučićem.

- To je jako glupo od njih. A VBA ne smije mene kao civila prisluškivati. I da sam snimala razgovor, to nije protiv zakona. Možda nisam pravnica, ali nešto znam - kaže.

Posebno ju je pogodila Vučićeva izjava da je "neće tužiti i da joj oprašta".

- A ja njega pitam što on meni ima oprostiti? Da mi oprosti te nadstrešnice? On meni da oprosti? To je sramota za jednog predsjednika. Takve stvari predsjednik ne radi. Ovo je sad naš osobni problem - rekla je Dijana tvrdeći da predsjednik nije saslušao ključne aktere tragedije, a kamoli obitelji žrtava.

- Nije saslušao mnoge koji imaju udjela u toj nadstrešnici. Zašto? Možda je i on sam kriv za to. Možda i on ima neki udio. Ne kažem da jest, ali kažem čim nitko neće raditi svoj posao, znači da su svi krivi. I da su svi umiješani - rekla je Dijana. Najavila je da svoje planove više neće javno objavljivati.

- Moje planove više neću iznositi u javnost. Moje planove ću provoditi isključivo ja. Mogu 100 posto vjerovati samo sebi - rekla je Dijana. Govoreći o provokacijama iz šatorskog naselja ispred Skupštine, koji su postavljeni kao podrška aktualnom režimu, Hrka je posebno poručila ženama koje, tvrdi, "primaju dnevnicu da maltretiraju majku koja je izgubila dijete".

- Zamislite, kad pogledate tamo u taj čardak, dijeli nas samo ograda. Vidite majku koja vas gađa laserom. A ona će doći kući, zagrliti svoje dijete i donijeti dnevnicu da mu kupi nešto za jesti. A zaradila je na mojoj muci - govori nam Dijana.

Oštro je kritizirala i one koji se, kako kaže, lažno predstavljaju kao policajci.

- To nije sve policija. To su batinaši u uniformi. Točno se zna kako se ponaša profesionalni policajac, kako okorjeli batinaš, a kako onaj kojega su samo obukli u uniformu - rekla je Dijana.

New York Times opisao je Dijanu Hrku kao "neočekivanu majku jednog pokreta", simbol borbe protiv sustava koji, tvrde prosvjednici, nikome ne polaže račune.

- Gurala sam priču godinu dana. Mislim da ja to mogu. Vjerujem ja svima, ali više ne vjerujem u onoj mjeri u kojoj sam vjerovala. Jednom kad se opečete... Gurala sam priču godinu dana. Nitko mi ništa nije savjetovao. Mislim da ja to mogu, neću odustati - zaključila je Hrka.

Tragedija u kojoj je 1. studenoga 2024. poginulo 16 mladih ljudi pokrenula je najveći val masovnih prosvjeda od 2000. godine. Građani, studenti i dio akademske zajednice mjesecima optužuju vlast za korupciju, pogodovanje izvođačima, prikrivanje informacija i izbjegavanje odgovornosti.

Naime, dana 1. studenoga 2024., oko 11.50 sati, urušila se nadstrešnica iznad glavnog ulaza na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. U nesreći je poginulo 15 osoba, uključujući jedno šestogodišnje dijete, a tri osobe su ozlijeđene. Dana 17. studenoga u bolnici je umrla 24-godišnja žena koja je teško ozlijeđena u nesreći.