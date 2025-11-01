Srpski studenti za 24sata: Nazivaju nas sotonistima, ali nije nas briga. Borba ide dalje

Prošla je godina dana od pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Tragedija koja je odnijela 16 života izazvala je najveće prosvjede u Srbiji još od rušenja Slobodana Miloševića. Ono što je počelo kao iskrena i prirodna reakcija na koban događaj, pretvorilo se u borbu dvije Srbije, Vučićevu i onu drugu.

Vrhuška u Beogradu studente kiti svakojakim špicnametima, ustaše, petokolonaši, ubačeni agenti Zapada i SOA-e itd. Stvari su toliko otišle daleko da se u sve morala uključiti i EU jer Srbija je potencijalna članica, a prosvjedi ne da ne prestaju nego dodatno eskaliraju.

Studente se premlaćiva na ulicama, zbog najmanjih prekršaja tretira kao okorjele kriminalce, policajce se vrbuje da prisluškuju kolege i članove obitelji, a prorežimski mediji difamiraju studente.

Foto: Marko Djurica

Ipak, studenti ne odustaju. Tako su na samu godišnjicu pada nadstrešnice organizirali jedan od najvećih prosvjeda u Srbiji. Što očekuju, je li ih strah ubačenih režimskih agentura i provokatora i je li vlast ispunila postavljene zahtjeve, rekli su nam studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

- Lista studentskih zahtjeva sastoji se od pet stavki, od kojih je samo prva – objavljivanje dokumentacije vezane za rekonstrukciju Željezničke stanice u Novom Sadu – djelomično ispunjena. To znači da je objavljen dio dokumentacije, dok određeni dijelovi i dalje nedostaju. Nakon što inicijalna lista zahtjeva nije ispunjena, studenti su zatražili raspisivanje parlamentarnih izbora, na što još uvijek čekamo - poručili su studenti.

Na pitanje što očekuju od današnjeg prosvjeda kojeg je ministar za javna ulaganja Darko Glišić okarakterizirao kao izvor najgoreg mogućeg nasilja prije nego se i održao, poručuju:

Foto: Marko Djurica

- Studenti su pozvali na tihi i miran skup, bez pištaljki i vuvuzela, kako bismo na primjeren način obilježili godišnjicu tragedije koja se dogodila u Novom Sadu, te odali počast nastradalima. Stoga očekujemo da se okupimo u što većem broju i obilježimo prvi studeni onako kako dolikuje - napisali su studenti.

Dodali su da nešto sigurno dobro rade kada se vlast i službe toliko trse da ih zaustave.

- Što se tiče optužbi koje stižu na naš račun, one postoje otkako studentski pokret postoji, i u neku su ruku potvrda da nešto radimo kako treba. Na njih se svakako nećemo osvrtati, kao što to do sada nismo činili - poručili su nam studenti. Svjesni su da postoji opasnost od provokacija, ali to ih ne dira previše.

- Kao i na svim dosadašnjim velikim skupovima, postoji rizik od provokacija; to je kod velikog broja ljudi gotovo neizbježno. Ipak, to nas zaista ne plaši. Mi, kao studenti, pozivamo na miran skup, a ne nasilje, i znamo da većina građana dijeli naš stav - jasni su bili studenti.

Foto: Marko Djurica

U zadnje vrijeme ih koterija u Beogradu optužuje i za nekakav sotonizam i paganizam, no studenti to odbacuju i poručuju da nisu zaslužili pejorativne izraze kojima ih SNS obasipa.

Nemoguće je razgovarati o prosvjedima, a da se ne postavi pitanje samog studiranja i akademske godine na fakultetu. Studenti nisu htjeli precizirati jesu li doslovno godinu dana odsutni s predavanja, kolokvija i ispita.

- Situacija je specifična i varira od visokoškolske ustanove i njene interne organizacije. Svakako je točno da smo jako dugo bili bez ikakvog vida nastave i ispita - poručili su studenti. Velika podrška su im i profesori jer tako znaju da nisu sami, a podržava ih i dobar dio akademskih krugova.

- Akademska zajednica, kao i svaka druga, ima svojih internih sučeljavanja. Međutim, naši profesori, u velikom broju, podržavaju ono što radimo i u tome nam pomažu kako god mogu - poručili su nam studenti.

Studenti su jasno i glasno objavili pet uvjeta koji su potrebni da se prosvjedi i blokade fakulteta i akademskog života prekine. To su: 1. Objavljivanje kompletne dokumentacija vezane za rekonstrukciju Željezničke postaje u Novom Sadu. 2. Poduzimanje kaznenog gonjenja i sprovođenje kaznenog postupka protiv pravnih i fizičkih osoba odgovornih za pad nadstrešnica Željezničke postaje u Novom Sadu, u skladu sa zakonom. 3. Podnošenje ostavki i utvrđivanje kaznene odgovornosti za predsjednika Vlade Republike Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. 4. Poduzimanje kaznenog gonjenja i provođenje kaznenog postupka protiv svih osoba odgovornih za napade na učenike, studente i građane prilikom mirnih demonstracija, u sklad sa zakonom. 5. Poduzimanje kaznenog gonjenja i provođenje kaznenog postupka protiv policijskih službenika odgovornih za napad i nanošenje ozljeda Iliji Kostiću u skladu sa zakonom.

Ti zahtjevi su i njihov odgovor na naše pitanje što nakon 1. studenog 2025. i do kada će trajati prosvjedi?

- Naša borba traje do ispunjenja zahtjeva. Jednostavno, neophodno je ovaj proces ispratiti do kraja, a to zahtijeva kako raspisivanje izbora, tako i ispunjenje inicijalnih zahtjeva - zaključili su studenti.