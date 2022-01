Novi pravni moment koji nas je u procesu zaustavio i određeni dio aktivnosti stavio ad acta pravomoćna je presuda Vrhovnog suda RH. Vodeći se tom odlukom, pred švicarskim saveznim sudom pokušat ćemo osporiti arbitražnu odluku iz 2016. Držimo da su novi pravni momenti na našoj strani i da će naša argumentacija biti jača nego 2018. Izjavio je to ministar gospodarstva Tomislav Ćorić te se nadovezao ne objavu da Vlada zastaje s otkupom Ine od MOL-a zbog novih pravnih okolnosti nastalih nakon presude Vrhovnog suda te pokreće reviziju dioničarskog ugovora za Inu i ugovora o plinskom poslovanju. Naime, Vrhovni sud RH krajem listopada ove godine potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je bivši premijer Ivo Sanader zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernadija osuđen na šest godina, a vlastima nedostupni Hernadi kažnjen je s dvije godine zatvora. Podsjetimo, krajem 2016. godine Arbitražni sud komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi odlučio je kako dokazi koje je Hrvatska podnijela nisu dovoljni da dokažu da su ugovori potpisani 2009. nastali kao plod koruptivnih aktivnosti. Odmah nakon toga, na Badnjak 2016. godine, premijer Andrej Plenković izjavio je da je Vlada odlučila u svoje vlasništvo vratiti Inu otkupom cjelokupnog udjela koji u njoj ima MOL. No ubrzo nakon toga Hrvatska je dobila pljusku i od švicarskog Saveznog suda, koji je odbio zahtjev za poništenje arbitraže koju je Hrvatska izgubila od MOL-a. Uz to, Hrvatskoj je navedeni sud odredio i plaćanje 200.000 švicarskih franaka sudskih troškova i 250.000 franaka troškova druge strane, što je ukupno oko 2,9 milijuna kuna.