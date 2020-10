Režim ih 1945. osudio na smrt, pokušali su pobjeći iz zatvora, pucali su u njih iz strojnica...

Kod Spomen ploče na zidu osječkog Okružnog zatvora polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom obilježena je 75. obljetnica stradanja 48 zatočenih i ubijenih 1945. u tadašnjem Vojnom zatvoru

<p>Obilježavanje 75 godina od stradanja 48 zatočenika u Vojnom zatvoru Osijek koje se dogodio 25. listopada 1945., organizirali su Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Osijek, Hrvatski domobran iz Osijeka, Žrtve za Hrvatsku -Osijek i Hrvatski obredni zdrug Jazovka-krilo Đakovo.</p><p><strong>Marko Krznarić</strong>, predsjednik Hrvatskog domobrana Osijek, rekao je kako je prije 75 godina u tadašnjem osječkom Vojnom zatvoru, 25. listopada 1945. godine, u zatvorskim ćelijama ubijeno 48 zatočenika.</p><p> „Nakon što je izbila pobuna u zatvoru i nekolicina zatvorenika pokušala bijeg, pripadnici OZNA-e pucanjem iz strojnica i bacanjem bombi u zatvorske ćelije ubili su 48 osoba koje je komunistički režim osudio na smrt. Svjedoci kažu da su na sve strane u ćelijama bili tragovi krvi, a tijela ubijenih odvezena su u tada nepoznatom pravcu. U međuvremenu smo saznali da su odvezeni u šumu Breza između Budimaca i Poganovaca, no tijela nikada nisu pronađena“, rekao je Krznarić.</p><p> Pero Šola, predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka - krilo Đakovo naglasio je kako je taj događaj važno obilježavati zato što se radi o prešućenim žrtvama.</p><p> O njima se sve do 90-tih godina prošlog stoljeća nije smjelo govoriti, to su žrtve koje su diskriminirane jer nisu imale status žrtve nego, nažalost, status zločinca, dodao je Šola.</p><p> Naglasio je kako su ubijeni zatočenici osječkog Vojnog zatvora uglavnom bili civili, osobe srednjeg staleža, kao što su seljaci, zanatlije i slično.</p><p> „U tijeku je istraživanje gdje su te žrtve pokopane jer smatramo da je svaki čovjek jednako vrijedan. U bivšoj državi u školama je na snazi bio kolektivistički pristup prema kojemu su svi pripadnici hrvatske vojske bili zločinci, a svi pripadnici partizanskog pokreta dobre osobe. Mogu najaviti kako je pri kraju dugo najavljivani žrtvoslov Osječko-baranjske županije „Prešućene žrtve“ u kojemu će biti popis žrtava o kojima se nije smjelo govoriti. U njemu je i popis blizu dvije i pol tisuće žrtava iz Osijeka koji je tada imao oko 45 tisuća stanovnika, to je genocid“, zaključio je Šola.</p><p> Nakon komemoracije kod spomen ploče, za ubijene je služena sveta misa u osječkom Svetištu Srca Isusovog. </p>