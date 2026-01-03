Obavijesti

PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati 1. kola Lota 7

Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je s pogođenih šest brojeva, a iznosio je 828,78 eura. Dobitak je osvojilo 11 igrača.

Prvo kolo Lota 7, održano 3. siječnja 2026. godine, nije donijelo dobitnika sedmice ni šestice s dodatnim brojem. Izvučeni brojevi ovog kola su: 3, 9, 12, 19, 21, 27, 30, a dodatni broj je 25. Joker broj je bio 297240.

Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je s pogođenih šest brojeva, a iznosio je 828,78 eura. Dobitak je osvojilo 11 igrača. Za kombinaciju 5+1 pogođenih brojeva, 19 dobitnika osvojilo je po 110,75 eura, dok je za pet pogođenih brojeva 279 dobitnika osvojilo po 25,14 eura.

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavnog dobitka (sedmice), kao ni dobitka 6+1. Jamčeni jackpot za drugo kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što će zasigurno privući veliki broj novih igrača.

