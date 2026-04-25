Rezultati 33. kola, Loto 7
U četvrtak, 25. travnja 2026. godine, održano je 33. kolo igre na sreću Loto 7 Hrvatske lutrije. Izvučeni su sljedeći brojevi: 4, 6, 9, 18, 19, 25, 33 te dodatni broj 7. Joker broj bio je 782125.
Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice (7 pogodaka), kao ni dobitnika s pogođenih 6+1 brojeva. Najveći iznos osvojen je za šest pogodaka, gdje su četiri dobitnika osvojila po 2.322,36 eura.
Očekivani jackpot za 34. kolo iznosi 1.320.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. Svi koji žele iskušati svoju sreću mogu uplatiti listiće putem interneta na službenoj stranici Hrvatske lutrije.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+