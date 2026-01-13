Obavijesti

Rezultati 4. kola Eurojackpota: Šestorka osvojila 232.000 eura!

Rezultati 4. kola Eurojackpota: Šestorka osvojila 232.000 eura!
Očekivani jackpot za 5. kolo iznosi čak 33.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. Joker broj za ovo kolo bio je 903283.

U 4. kolu Eurojackpota, održanom 13. siječnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 2, 16, 27, 33, 47 te dodatni brojevi 6 i 12.

Glavni dobitak (5+2) u ovom kolu nije osvojen, kao ni dobitak 5+1 u Hrvatskoj. Međutim, šest igrača u Europi osvojila su dobitak 5+1 i svaki od njih osvojio je 232.189,10 eura. Dobitak 5+0 pogodilo je 11 igrača, a svaki je osvojio 71.423,90 eura, dok su 24 igrača pogodila 4+2 broja i osvojila po 5.399,10 eura.

