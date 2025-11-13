Rezultati državne mature: Evo tko je bio najbolji!: U 10 godina izgubili smo 10.000 maturanata

Iako je po ukupnim rezultatima državnih matura 2025. Grad Zagreb na prvome mjestu u ispitima hrvatskog jezika i matematike, analiza pojedinih ispita pokazuje kako su neke manje županije imale bolje rezultate od glavnog grada.

Primjerice, hrvatski jezik su najbolje napisali gimnazijalci Karlovačke županije, dok su među učenicima strukovnih škola u hrvatskom najbolji bili Varaždinci. Ukupno, uz Zagreb, najbolji su učenici - Međimurske županije. Oni su ostvarili najbolje rezultate u matematici (osnovna razina), engleskom (obje razine), biologiji, te politici i gospodarstvu (PiG). Ova je županija već nekoliko godina pri vrhu najboljih kad se govori o državnim maturama.

Podaci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) ukazuju na nekoliko zanimljivih, ali i zabrinjavajućih trendova.

- Najviše zabrinjava stalni pad broja maturanata, u 2025. ih je 10.000 manje nego prije 10 godina - kazao je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Kad se gleda nacionalni prosjek po predmetima, uočava se kako u najvažnijim predmetima, hrvatskom i matematici, manje od 10 županija ima veći prosjek riješenosti od nacionalnog. Primjerice, višu razinu matematike u gimnazijskim programima iznad nacionalnog prosjeka riješili su samo učenici Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. Strukovnjaci su tu bolji, čak devet županija je iznad prosjeka, pri čemu daleko odskače Međimurska županija.

- Ova županija redovito ima dobre rezultate. To znači da se u međimurskim školama radi dobro. Učenici su svugdje slični. Ako gledamo nacionalne ispite, učenici su iz Međimurja dobri, ali ne toliko kao na državnim maturama - kazao je Filipović.

Među županijama s najlošijim rezultatima su Ličko-senjska, Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija, no i tu su rezultati promjenjivi. Gimnazijalci Brodsko-posavske županije među najboljima su iz testova osnovne razine matematike. S druge strane, iz PiG-a su najlošiji učenici Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

U gimnazijskim programima Grad Zagreb je prvi u pet kategorija, Karlovačka županija u tri kategorije i Međimurska županija u jednoj kategoriji. U strukovnim programima na prvome mjestu su Međimurska i Varaždinska županija u po tri kategorije, Grad Zagreb na drugom mjestu s dvije. Karlovačka i Požeško-slavonska županija treća.

- Iste županije iz različitih predmeta imaju bitno različite rezultate, a radi se o istim učenicima. To je poruka osnivačima i školama, da naprave analizu i vide koji su uzroci - istaknuo je Filipović.

U izbornim predmetima, zagrebački gimnazijalci najbolji su iz fizike i kemije, što je očekivano s obzirom na to da su zagrebačke prirodoslovne gimnazije među najjačima u državi. U NCVVO-u ističu kako na rezultate matura direktno utječe koliko se s učenicima ciljano radi, bez obzira na to radi li se o plaćenim privatnim instrukcijama ili školskim pripremama uz lokalne Centre izvrsnosti.

- Na nacionalnoj razini ne mogu se izjasniti jesu li učenici dobri, jedino mogu reći da je provedba dobra. No kad su pitanju osnivači i škole, oni se mogu uspoređivati jer su ocjenjivani po istim kriterijima. Nadam se da će se županije po svojoj odgovornosti i ovlastima ozbiljno pozabaviti rezultatima, kako bi vidjeli koji su uzroci loših rezultata, ali i kako dolaze do dobrih rezultata - zaključio je Filipović.