PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota 91. kolo

Foto: Hrvatska lutrija

Najveći dobitak u ovom kolu iznosio je 1.026.937,70 eura, a osvojio ga je igrač s pogođenih 5+1 brojeva

U 91. kolu Eurojackpota, održanom 14. studenog 2025. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 3, 5, 20, 30, 37 te dodatni brojevi 6 i 12.

Najveći dobitak u ovom kolu iznosio je 1.026.937,70 eura, a osvojio ga je igrač s pogođenih 5+1 brojeva. Glavni jackpot (5+2) nije osvojen ni u Europi ni u Hrvatskoj, kao ni dobitak 5+1 u Hrvatskoj.

Dobitci po kategorijama:

- 5+1: 1 dobitnik, 1.026.937,70 EUR
- 5+0: 19 dobitnika, 8.915,30 EUR
- 4+2: 15 dobitnika, 376,70 EUR
- 4+1: 562 dobitnika, 171,50 EUR
- 4+0: 1131 dobitnik, 81,20 EUR
- 3+2: 741 dobitnik, 112,80 EUR
- 2+2: 2545 dobitnika, 28,90 EUR
- 3+1: 14634 dobitnika, 21,90 EUR
- 3+0: 18417 dobitnika, 17,80 EUR
- 1+2: 39205 dobitnika, 11,90 EUR
- 2+1: 39021 dobitnik, 10,90 EUR

Očekivani jackpot u 92. kolu iznosi 23.000.000 eura. Za dodatnu igru Joker izvučen je broj: 084730.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

