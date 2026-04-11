Ribari i poljoprivrednici očajni! Donosimo popis svih troškova: 'Sve je skočilo za tisuće eura...'

Istarski ribari očajni su zbog novih Vladinih cijena, a neki su već "privezali brodove" i ne idu u izlov. Plavi dizel koji je pogonsko gorivo ribarima i poljoprivrednicima je u samo mjesec dana poskupio 70 posto. Edi Balde iz Ližnjana kraj Pule četvrta je generacija ribara i već se 14 godina bavi tim teškim poslom. Kad je naša ekipa došla na ribarski brod "Mauros", čiji je Edi kapetan, baš su se bili vratili s mora. Mreže su uhvatile oko 1,5 tona plave ribe, koja je odmah prodana na talijansko tržište jer se, kako je rekao ližnjanski ribar, više isplati nego prodaja u Hrvatskoj.