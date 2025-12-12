Obavijesti

DRAMA U MORU

Ribari kraj Pule spasili živote braći iz SAD-a: 'Valovi su ih bacali, bili su ljubičasti...'

Ribari kraj Pule spasili živote braći iz SAD-a: 'Valovi su ih bacali, bili su ljubičasti...'
Foto: PIXSELL.

Dva mlada Amerikanca izašli su prije nekoliko dana na pučinu s kajacima. Ulovili su ih metar i pol visoki valovi pa su završili daleko od kopna. U zadnji tren spasili su ih Sebadijan, Dean i Damir

Uočio sam s prijateljima nešto crveno u moru, nekoliko stotina metara dalje od nas. Čuli smo glasne vapaje iz hladne vode: 'Help', pa mala pauza, a onda opet: 'Help'. Okrenuli smo brod, valovi su bili visoki oko metar i pol. Kad smo došli blizu, vidjeli smo kajak i u moru čovjeka. Bio je na izmaku snaga, ljubičast u licu, a valovi su ga bacali na sve strane kao igračku. Povraćao je morsku vodu. Bacili smo uže, koje je uspio uhvatiti i izvukli smo ga na brod, rekao nam je Puljanin Sebadijan Gušani (42), koji je s prijateljima Deanom i Damirom tog dana išao u lov na lignje.

Bilo je to prije nekoliko dana. Dva mlada Amerikanca, braća, prije nego što je stiglo nevrijeme, išli su kajakariti. Kad je "okrenulo" na buru, mladići se nisu snašli niti su uspjeli sigurno doći do obale. Oba su pala s kajaka i, kako kaže Sebadijan, sigurno su bili oko sat vremena u moru. Barem su mu tako rekli.

- Kad je došao malo k sebi, onako cvokoćući nas je upitao: 'Gdje mi je brat?'. Samo smo se pogledali u nevjerici - nastavio je Sebadijan.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Prava drama odvijala se u moru kraj Galebovih stijena u Puli.

- Krenuli smo u potragu za bratom, koji je bio u drugom kajaku. Drugi kajakaš bio je oko dvije milje od obale, gdje smo ga, hvala Bogu, uočili u moru. Kad smo došli bliže, bacili smo uže. Vidno iscrpljen, nije ga uhvatio. Bacio sam ponovno, ali je u tom trenutku naišao val koji me odbacio prema unutra i razbio sam staklo na brodu. Brzo sam se snašao, bacio uže i mladi Amerikanac konačno ga je uspio uhvatiti - prepričao je Sebadijan.

Kazao je da mu je to prvi takav slučaj u životu i da je sretan, kao i njegovi prijatelji, jer su spasili dva mlada života. Riječ je o mladićima u dobi od 17 i 24 godine.

- Baš kad smo ih smjestili u našu barku i dali im deku da se pokriju i malo utople, stigao je brod Lučke kapetanije Pula. Pitali su nas treba li nam pomoć ili možemo sami. Rekli smo da možemo sami i oni su nas dopratili do kupališta Stoja. Ondje su u panici čekali roditelji tih mladića. Plakali su i grlili se kad su im sinovi sišli s broda. A onda su počeli grliti nas i zahvaljivati nam. Taj trenutak obitelji na okupu sve nas je dirnuo - rekao je Sebadijan.

Lučka kapetanica Dolores Brenko Škerjanc potvrdila je cijelu priču.

- Ribari su spasili te mlade turiste, a mi smo, čim smo dobili obavijest o dvojici turista u moru, krenuli prema lokaciji. Međutim, iz mora su ih izvukli ribari - kazala je kapetanica.

