Trudnica u Ivanić Gradu upala u kontejner za tekstil, spasili je

U Javnoj vatrogasnoj postaji Ivanić-Grad tijekom noći zaprimili su dojavu da je jedna žena upala u kontejner za tekstil. Kako javljaju, žena se pri padu nije ozlijedila, ali nije samostalno mogla izaći iz kontejnera.

- Vrlo vjerojatno nas je ona zvala jer je, kada smo došli, imala mobitel u ruci. To su oni kontejneri gdje otprilike metar viri iznad zemlje, a ispod zemlje idu dosta duboko, ne mogu točno procijeniti kolika im je dubina. Ona je bila unutra i nije mogla van pa smo je izvukli - kažu nam iz JVP Ivanić-Grad.

Nakon što su vatrogasci izvukli ženu iz kontejnera, shvatili su da je riječ o trudnici.

Foto: JVP Ivanić-Grad/Facebook

- Rekla je da ne želi da je liječnici pregledavaju, došla je biciklom i htjela je otići, no svejedno smo pozvali Hitnu. Nije htjela u bolnicu, potpisala je da odbija, ali liječnik je, na sreću, rekao da je sve u redu - nadodaju iz vatrogasaca.